Top Gear (2002), season 19

Top Gear season 19 poster
Top Gear 12+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 27 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 19 description

В 19-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми хочет тестировать автомобиль, который даже меньше, чем известный Peel P50, после чего испытать его на лондонских улицах. Тем временем Джеймс оседлал новейший Bentley Continental GT Speed на этапе ралли. Звезда «Родины» Дамиан Льюис стал звездой рубрики «Автомобиль по разумной цене». Новый сезон культового автомобильного шоу продолжился захватывающим путешествием по западной части США на трех суперкарах с передним расположением двигателя. По пути команда принимает участие в соревнованиях, воздушных атаках и гонках с сотрудниками правоохранительных органов.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
World's Smallest Car
Season 19 Episode 1
27 January 2013
Western USA Road Trip
Season 19 Episode 2
3 February 2013
Wembley to Milan
Season 19 Episode 3
10 February 2013
Cee'd Rugby
Season 19 Episode 4
17 February 2013
Vehicle for the Elderly
Season 19 Episode 5
24 February 2013
Africa Special (1)
Season 19 Episode 6
3 March 2013
Africa Special (2)
Season 19 Episode 7
10 March 2013
