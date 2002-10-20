Season 1
10 episodes
20 October 2002 - 29 December 2002
Season 2
10 episodes
11 May 2003 - 20 July 2003
Season 3
9 episodes
26 October 2003 - 28 December 2003
Season 4
10 episodes
9 May 2004 - 1 August 2004
Season 5
9 episodes
24 October 2004 - 26 December 2004
Season 6
11 episodes
22 May 2005 - 7 August 2005
Season 7
7 episodes
13 November 2005 - 12 February 2006
Season 8
8 episodes
7 May 2006 - 30 July 2006
Season 9
6 episodes
28 January 2007 - 4 March 2007
Season 10
10 episodes
7 October 2007 - 23 December 2007
Season 11
6 episodes
22 June 2008 - 27 July 2008
Season 12
8 episodes
2 November 2008 - 28 December 2008
Season 13
7 episodes
21 June 2009 - 2 August 2009
Season 14
7 episodes
15 November 2009 - 3 January 2010
Season 15
6 episodes
27 June 2010 - 1 August 2010
Season 16
6 episodes
23 January 2011 - 27 February 2011
Season 17
6 episodes
26 June 2011 - 31 July 2011
Season 18
7 episodes
29 January 2012 - 11 March 2012
Season 19
7 episodes
27 January 2013 - 10 March 2013
Season 20
6 episodes
30 June 2013 - 4 August 2013
Season 21
7 episodes
2 February 2014 - 16 March 2014
Season 22
8 episodes
25 January 2015 - 8 March 2015
Season 23
6 episodes
29 May 2016 - 3 July 2016
Season 24
7 episodes
5 March 2017 - 23 April 2017
Season 25
6 episodes
25 February 2018 - 1 April 2018
Season 26
5 episodes
17 February 2019 - 17 March 2019
Season 27
5 episodes
16 June 2019 - 14 July 2019
Season 28
6 episodes
26 January 2020 - 1 March 2020
Season 29
5 episodes
4 October 2020 - 1 November 2020
Season 30
10 episodes
14 March 2021 - 16 May 2021
Season 31
5 episodes
14 November 2021 - 12 December 2021
Season 32
5 episodes
5 June 2022 - 3 July 2022
Season 33
5 episodes
30 October 2022 - 18 December 2022