Top Gear (2002), season 11

Top Gear season 11 poster
Top Gear 12+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 22 June 2008
Production year 2008
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Top Gear" season 11 description

В 11-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята пытаются решить топливный кризис, поскольку цены на бензин выросли. Джереми исследует новый Ferrari 430 Scuderia. Ричард тестирует новую Audi RS6 и участвует в гонке против двух лыжников. Джереми тем временем проводит тест-драйв нового Mercedes CLK63 AMG Black Edition, после чего тестирует два самых популярных в мире дорожных раллийных автомобиля: новый Mitsubishi Lancer Evolution X и новый Subaru Impreza WRX Sti. Джереми снова тестирует Nissan GT-R, но на этот раз на гоночной трассе, поскольку в последний раз, когда он ездил на нем, не до конца понял, на что способен этот суперкар.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Police Cars
Season 11 Episode 1
22 June 2008
Cool Wall
Season 11 Episode 2
29 June 2008
Proper Petrolhead
Season 11 Episode 3
6 July 2008
Bullet Train
Season 11 Episode 4
13 July 2008
Fox Hunting
Season 11 Episode 5
20 July 2008
Sumo
Season 11 Episode 6
27 July 2008
