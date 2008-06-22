В 11-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята пытаются решить топливный кризис, поскольку цены на бензин выросли. Джереми исследует новый Ferrari 430 Scuderia. Ричард тестирует новую Audi RS6 и участвует в гонке против двух лыжников. Джереми тем временем проводит тест-драйв нового Mercedes CLK63 AMG Black Edition, после чего тестирует два самых популярных в мире дорожных раллийных автомобиля: новый Mitsubishi Lancer Evolution X и новый Subaru Impreza WRX Sti. Джереми снова тестирует Nissan GT-R, но на этот раз на гоночной трассе, поскольку в последний раз, когда он ездил на нем, не до конца понял, на что способен этот суперкар.