Top Gear (2002), season 33

Top Gear season 33 poster
Top Gear 12+
Original title Season 33
Title Сезон 33
Season premiere 30 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Top Gear" season 33 description

В 33-м сезоне шоу «Топ Гир» Фредди Флинтофф, Крис Харрис и Пэдди Макгиннесс едут в путешествие по Таиланду на старых пикапах. Вернувшись в Великобританию, Крис тестирует Rimac Nevera, электрический двухместный автомобиль, который, по всей видимости, является самым быстрым автомобилем на планете. В следующем выпуске Крис, Фредди и Пэдди мчатся по немецкому автобану на трех новеньких потрясающих суперкарах от Ferrari, Pagani и Porsche. Кроме того, Пэдди решает самую сложную задачу на данный момент: всего за 2 месяца сделать из команды молодых гонщиков-любителей настоящих профессионалов автоспорта.

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Season 33
Episode 1
Season 33 Episode 1
30 October 2022
Episode 2
Season 33 Episode 2
6 November 2022
Episode 3
Season 33 Episode 3
13 November 2022
Episode 4
Season 33 Episode 4
20 November 2022
Episode 5
Season 33 Episode 5
18 December 2022
