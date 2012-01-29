Menu
Top Gear (2002), season 18

Top Gear season 18 poster
Top Gear 12+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 29 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 18 description

В 18-м сезоне шоу «Топ Гир» на трех британских ретроавтомобилях и с набором уникальной британской продукции, парни отправляются в путешествие по одной из самых необычных стран мира. Затем Джереми, Джеймс и Ричард возвращаются для участия в новой серии, которая начинается в Италии и тестирует суперкары, среди которых Noble и Maclaren. На этой неделе «звездой в недорогой машине» становится музыкант Will.I.Am. Ричард отправляется в Техас, чтобы узнать о гонках NASCAR, где берет интервью у нескольких гонщиках и состязается с одним из них. Затем Джереми и Джеймс едут в Пекин, чтобы посмотреть на их расширяющуюся индустрию реплик автомобилей.

TV Show rating

8.3
Rate 20 votes
8.7 IMDb
Italian Supercar Shootout
Season 18 Episode 1
29 January 2012
Top Gear Goes to China
Season 18 Episode 2
5 February 2012
Filming a Climactic Car Chase
Season 18 Episode 3
12 February 2012
Off-Road Mobility Scooters
Season 18 Episode 4
19 February 2012
Saab Tribute 1/2
Season 18 Episode 5
26 February 2012
Three Stripped Out Track Cars at Donington
Season 18 Episode 6
4 March 2012
Motor Racing for Less Than It Costs to Play Golf
Season 18 Episode 7
11 March 2012
