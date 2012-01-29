В 18-м сезоне шоу «Топ Гир» на трех британских ретроавтомобилях и с набором уникальной британской продукции, парни отправляются в путешествие по одной из самых необычных стран мира. Затем Джереми, Джеймс и Ричард возвращаются для участия в новой серии, которая начинается в Италии и тестирует суперкары, среди которых Noble и Maclaren. На этой неделе «звездой в недорогой машине» становится музыкант Will.I.Am. Ричард отправляется в Техас, чтобы узнать о гонках NASCAR, где берет интервью у нескольких гонщиках и состязается с одним из них. Затем Джереми и Джеймс едут в Пекин, чтобы посмотреть на их расширяющуюся индустрию реплик автомобилей.