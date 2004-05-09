Menu
Top Gear (2002), season 4

Top Gear season 4 poster
Top Gear 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 May 2004
Production year 2004
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Top Gear" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Топ Гир» проходит эпическая гонка. Ричард и Джеймс отправляются на поезде из Англии во французский город Монте-Карло. Поезд едет со скоростью 320 километров в час, в то время как Джереми движется на Aston Martin DB9. Джеймс тестирует City Rover, а Джереми – Lotus Exige и бросает вызов вертолету Apache. Ричард отвечает на вопрос, может ли монахиня управлять грузовиком, и тестирует автомобиль Cadillac Escalade. Джеймс тем временем тестирует Ford FAB-1, автомобиль, который был представлен в новом фильме «Громовые птицы». Джереми исследует новый Mercedes-Benz SLR McLaren.

TV Show rating

8.3
Rate 20 votes
8.7 IMDb
Rover CityRover
Season 4 Episode 1
9 May 2004
Mercedes-Benz SLR McLaren, Alfa Romeo 166, Cadillac Escalade
Season 4 Episode 2
16 May 2004
Porsche 911 GT3 RS, Ferrari 360 Challenge Stradale, 1968 Dodge Charger 440 R/T
Season 4 Episode 3
23 May 2004
Car Darts
Season 4 Episode 4
30 May 2004
Hammond Gets Struck by Lightning
Season 4 Episode 5
6 June 2004
Renault Clio 182, Jaguar XJS, Nissan Cube
Season 4 Episode 6
13 June 2004
Mercedes CL 65 AMG, Spyker C8 Spyder
Season 4 Episode 7
11 July 2004
Ford GT, Toyota Prius, Maserati Quattroporte
Season 4 Episode 8
18 July 2004
Best Convertible
Season 4 Episode 9
25 July 2004
The Olympic Long Jump Challenge
Season 4 Episode 10
1 August 2004
