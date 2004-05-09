В 4-м сезоне шоу «Топ Гир» проходит эпическая гонка. Ричард и Джеймс отправляются на поезде из Англии во французский город Монте-Карло. Поезд едет со скоростью 320 километров в час, в то время как Джереми движется на Aston Martin DB9. Джеймс тестирует City Rover, а Джереми – Lotus Exige и бросает вызов вертолету Apache. Ричард отвечает на вопрос, может ли монахиня управлять грузовиком, и тестирует автомобиль Cadillac Escalade. Джеймс тем временем тестирует Ford FAB-1, автомобиль, который был представлен в новом фильме «Громовые птицы». Джереми исследует новый Mercedes-Benz SLR McLaren.