Top Gear (2002), season 6

Top Gear season 6 poster
Top Gear 12+
Original title Top Gear Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 22 May 2005
Production year 2005
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Top Gear" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует Mercedes-Benz CLS55 AMG и Honda Element на дороге, после чего рассматривает новейший суперкар Maserati, MC12. Перед командой стоит задача купить 2-дверных автомобиля-купе любой марки, кроме Porsche, менее чем за 1500 фунтов стерлингов. Джеймс приобретает Jaguar XJS, Ричард — BMW 635 CSi, а Джереми — Mitsubishi Starion с турбонаддувом. Комик Джек Ди становится приглашенным гостем. Джеймс возвращается в 1970-е, когда делает обзор Maserati Bora, а также сравнивает немецкую и российскую версии британских спортивных автомобилей, Wiesmann MF3 и TVR Tuscan.

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

Toyota Aygo Football
Season 6 Episode 1
22 May 2005
Cheap 2-Door Coupés
Season 6 Episode 2
29 May 2005
Swimming Pool Aston
Season 6 Episode 3
12 June 2005
Mothers
Season 6 Episode 4
19 June 2005
Snipers
Season 6 Episode 5
26 June 2005
From London to Oslo
Season 6 Episode 6
3 July 2005
Ford Transit at Nürburgring
Season 6 Episode 7
10 July 2005
Iceland
Season 6 Episode 8
17 July 2005
Scootermen
Season 6 Episode 9
24 July 2005
Off-Road Toys
Season 6 Episode 10
31 July 2005
Bull Run
Season 6 Episode 11
7 August 2005
