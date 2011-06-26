Top Gear (2002), season 17

Top Gear season 17 poster
Top Gear 12+
Original title Top Gear
Title Сезон 17
Season premiere 26 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Top Gear" season 17 description

В 17-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми отмечает 50-летие Jaguar E-type, Ричард находится в Южной Африке, чтобы испытать более надежную альтернативу знаменитому Hummer, Джеймс встречается с обладательницей золотой медали Эми Уильямс и принимает участие в гонках. Джеймс делает обзор нового Aston Martin Virage. Затем ребята отправляются в Италию, чтобы совершить поездку на горячем хетчбэке, с Джереми на Citroen DS3 Racing, Хаммондом на Fiat 500C Abarth и Джеймсом Мэем на Renaultsport Clio 200 Cup. Там они решают несколько задач, включая своего рода охоту за мусором, а также наворачивают круги по трассе Гран-при Монако через Монте-Карло.

8.4
8.7 IMDb

E-Type 50th Anniversary
Season 17 Episode 1
26 June 2011
Hot Hatchbacks in Italy
Season 17 Episode 2
3 July 2011
Cheapest Car in the UK
Season 17 Episode 3
10 July 2011
The TG V12 Express
Season 17 Episode 4
17 July 2011
The Interceptors
Season 17 Episode 5
24 July 2011
Sensible Electric Car Test
Season 17 Episode 6
31 July 2011
