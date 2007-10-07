В 10-м сезоне шоу «Топ Гир» команда говорит об одной из самых нелепых проблем с возвращением автомобилей-амфибий – на этот раз Джереми отказывается от «Игрушечной лодки» в пользу пикапа Nissan, который он называет «Ниссанк». Тем временем Джеймс реанимирует свою парусную лодку Triumph Herald, а Ричард модифицирует другой Volkswagen Vanagon, который он называет «Дамперван», и они едут на своих машинах из Сидкапа в Дувр, прежде чем попытаться пересечь Ла-Манш. Джереми и Ричард соревнуются в драг-рейсинге на полмили на Audi R8 и Porsche 911 Carrera 2S. Участник группы Rolling Stones Ронни Вуд становится приглашенным гостем третьего выпуска.