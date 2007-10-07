Top Gear (2002), season 10

Top Gear season 10 poster
Top Gear 12+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 7 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Top Gear" season 10 description

В 10-м сезоне шоу «Топ Гир» команда говорит об одной из самых нелепых проблем с возвращением автомобилей-амфибий – на этот раз Джереми отказывается от «Игрушечной лодки» в пользу пикапа Nissan, который он называет «Ниссанк». Тем временем Джеймс реанимирует свою парусную лодку Triumph Herald, а Ричард модифицирует другой Volkswagen Vanagon, который он называет «Дамперван», и они едут на своих машинах из Сидкапа в Дувр, прежде чем попытаться пересечь Ла-Манш. Джереми и Ричард соревнуются в драг-рейсинге на полмили на Audi R8 и Porsche 911 Carrera 2S. Участник группы Rolling Stones Ронни Вуд становится приглашенным гостем третьего выпуска.

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

The Best Driving Roads in Europe
Season 10 Episode 1
7 October 2007
Crossing the Channel
Season 10 Episode 2
14 October 2007
Typhoon Jet Fighter
Season 10 Episode 3
28 October 2007
Botswana Special
Season 10 Episode 4
4 November 2007
Fastest Way Across London
Season 10 Episode 5
11 November 2007
Motorhome Racing
Season 10 Episode 6
18 November 2007
The British Leyland Cars
Season 10 Episode 7
25 November 2007
Vauxhall VXR8
Season 10 Episode 8
2 December 2007
The 24-Hour Race
Season 10 Episode 9
9 December 2007
3 Cars in Spain
Season 10 Episode 10
23 December 2007
