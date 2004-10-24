Top Gear (2002), season 5

Season premiere 24 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
В 5-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми Роад тестирует новый Porsche 911 Carrera 2S. Ребята отправляются на свой любимый пляж в Уэльсе, чтобы протестировать Vauxhall Monaro, Chrysler 300C и Jaguar S Type-R. Ричард водит Ford Focus. Ник Мейсон, барабанщик Pink Floyd, одалживает Джереми свой Ferrari F60 Enzo. Джери Холливелл становится приглашенным гостем первого выпуска. Джереми отправляется в Шотландию, чтобы протестировать новый Land Rover Discovery, а Ричард отправляется в Швейцарию, чтобы найти самую быструю машину из когда-либо созданных. Джереми тестирует новый Dodge Viper SRT-10.

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

The Colonial Invasion on the Beach
Season 5 Episode 1
24 October 2004
Ferrari Enzo and Supercars of the Past & Present
Season 5 Episode 2
31 October 2004
Dodge Viper
Season 5 Episode 3
7 November 2004
Caravan Conkers
Season 5 Episode 4
14 November 2004
Jaguar S-Type Diesel Lapping the Nürburgring
Season 5 Episode 5
21 November 2004
£1500 Porsches
Season 5 Episode 6
5 December 2004
Murcielago vs. Evo VIII
Season 5 Episode 7
12 December 2004
Ferrari 612 Scaglietti vs. Jet Plane
Season 5 Episode 8
19 December 2004
Ariel Atom
Season 5 Episode 9
26 December 2004
