В 22-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми передвигается на фургоне, Джеймс ездит на автомобиле, Ричард – и вовсе на велосипеде, а Стиг использует общественный транспорт в поездках по Санкт-Петербургу. Эд Ширан становится приглашенным гостем первого выпуска, а Ричард тестирует новый Lamborghini Huracan. Затем ребята отправляются в путешествие по северной территории Австралии на BMW M6 Gran Coupe, Bentley Continental GT v8 и Nissan GT-R. Джеймс и Джереми погружаются в историю Peugeot, Ричард сравнивает новый Porsche Cayman GTS с новым Corvette. А новый гибрид гиперкара LaFerrari мощностью 950 лошадиных сил попадает в категорию бюджетных авто.