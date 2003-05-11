Top Gear (2002), season 2

Top Gear season 2 poster
Top Gear 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 May 2003
Production year 2003
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Top Gear" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Топ Гир» Джеймс Мэй присоединяется к команде, чтобы дать несколько советов по покупке автомобиля. Бывший футболист, оказавшийся голливудским крутым парнем, Винни Джонс становится звездой рубрики «Автомобиль по разумной цене». Команда обсуждает ремейк «Ограбления по-итальянски», Peugeot 206 Estate и Toyota MR2. Джереми изучает Rolls Royce Phantom. Ричард водит Queen's Rover P5. Эту машину называют классическим «Клубом джентльменов на колесах». Джереми сравнивает BMW M3 с Audi S4, а Стиг берет обе машины на круг по тестовой трассе. Джейми Оливер становится звездой «Автомобиля по разумной цене».

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Richard Becomes a Driving God
Season 2 Episode 1
11 May 2003
The Team Finds the Fastest Political Party
Season 2 Episode 2
18 May 2003
David Soul Breaks Two Lianas
Season 2 Episode 3
25 May 2003
Clarkson Doesn't Get Bored of Driving
Season 2 Episode 4
1 June 2003
Clarkson Doesn't Hate a 911
Season 2 Episode 5
8 June 2003
The Team Doesn't Set a Caravan Land Speed Record
Season 2 Episode 6
15 June 2003
Richard Flattens a Portakabin
Season 2 Episode 7
22 June 2003
James and Richard Go Camping in Cabriolets
Season 2 Episode 8
6 July 2003
Jeremy Drives from the Backseat
Season 2 Episode 9
13 July 2003
Clarkson Doesn't Kill a Dog
Season 2 Episode 10
20 July 2003
