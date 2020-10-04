В 29-м сезоне шоу «Топ Гир» Фредди Флинтофф, Крис Харрис и Пэдди Макгиннесс вновь порадуют зрителей своими автомобильными обзорами. У них появилась новая студия. Они также посещают Болтон, родной город Пэдди, чтобы протестировать три новых служебных автомобиля. А Крис тем временем выдвигается в Италию, чтобы провести тест-драйв роскошного суперкара Ferrari SF90. Трио также отправляется в путешествие по Йоркширу на классических суперкарах, а Фредди пытается разогнаться до 200 миль в час на стареньком «Ягуаре». Кроме того, тройка собирается на Кипр на арендованном автомобиле и пробуют новый захватывающий вид спорта – водные лыжи.