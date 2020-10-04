Menu
Top Gear (2002), season 29

Top Gear season 29 poster
Season premiere 4 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Top Gear" season 29 description

В 29-м сезоне шоу «Топ Гир» Фредди Флинтофф, Крис Харрис и Пэдди Макгиннесс вновь порадуют зрителей своими автомобильными обзорами. У них появилась новая студия. Они также посещают Болтон, родной город Пэдди, чтобы протестировать три новых служебных автомобиля. А Крис тем временем выдвигается в Италию, чтобы провести тест-драйв роскошного суперкара Ferrari SF90. Трио также отправляется в путешествие по Йоркширу на классических суперкарах, а Фредди пытается разогнаться до 200 миль в час на стареньком «Ягуаре». Кроме того, тройка собирается на Кипр на арендованном автомобиле и пробуют новый захватывающий вид спорта – водные лыжи.

TV Show rating

8.3
Rate 20 votes
Top Gear List of episodes TV series release schedule
Episode 1
Season 29 Episode 1
4 October 2020
Episode 2
Season 29 Episode 2
11 October 2020
Episode 3
Season 29 Episode 3
18 October 2020
Episode 4
Season 29 Episode 4
25 October 2020
Episode 5
Season 29 Episode 5
1 November 2020
