В 28-м сезоне шоу «Топ Гир» команда отправляется в самое, пожалуй, непростое путешествие в своей жизни — из Катманду, столицы Непала, в Запретный город Ло Мантанг, королевство, расположенное высоко на Тибетском плато, на дальнем конце Гималаев. Это пятидневная экспедиция по высоким горам, глубоким ущельям и самой суровой местности на планете. В своем путешествии ведущие преодолевают речные переправы и головокружительные горные перевалы. Это путешествие станет испытанием на прочность даже для самых выносливых полноприводных автомобилей. Но Пэдди, Фредди и Крис не боятся трудностей.