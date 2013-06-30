Top Gear (2002), season 20

Top Gear season 20 poster
Top Gear 12+
Original title Season 20
Title Сезон 20
Season premiere 30 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Top Gear" season 20 description

В 20-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми Кларксон и Джеймс Мэй соревнуются на авто с яхтой у побережья Новой Зеландии. Тем временем Ричард Хаммонд пытается найти лучшую машину среди трех новичков: Renaultsport Clio 200, Peugeot 208 GTI и Ford Fiesta ST, а главные звезды, включая Уорвика Дэвиса, Чарльза Дэнса и Джосс Стоун, собираются на трассе, чтобы поприветствовать совершенно новый Reasonably. Джереми Кларксон и Джеймс Мэй изучают хетчбэк, называемый «кроссовер». Ричард Хаммонд находится в Италии за рулем Sesto Elemento стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов и мощностью 570 лошадиных сил.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
New Zealand Yacht Race
Season 20 Episode 1
30 June 2013
World's Best Taxi
Season 20 Episode 2
7 July 2013
Budget Supercar Convertibles
Season 20 Episode 3
14 July 2013
Hovervan
Season 20 Episode 4
21 July 2013
Lamborghinis and Caravaning
Season 20 Episode 5
28 July 2013
Jaguar F-Type
Season 20 Episode 6
4 August 2013
