Top Gear (2002), season 14

Top Gear season 14 poster
Top Gear 12+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 15 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 14 description

В 14-м сезоне шоу «Топ Гир» парни отправились в Румынию на трех новых суперкарах с откидным верхом, чтобы найти лучшую трассу. Джереми выбирает Aston Martin DBS Volante, Ричард садится на Ferrari California, а Джеймс отдает предпочтение Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder. Джеймс проводит испытания двух самых мощных автомобилей BMW и Mercedes-Benz: BMW 760Li и Mercedes-Benz S63 AMG. Эрик Бана и Крис Эванс становятся приглашенными гостями в первом выпуске. Объявляется победитель автомобильной компании, которая выпускает отличные машины на протяжении многих лет. Джереми тестирует Hawk HF 3000.

TV Show rating

8.3
Rate 20 votes
Grand Tour of Romania
Season 14 Episode 1
15 November 2009
Electric Ambitious
Season 14 Episode 2
22 November 2009
The Greatest Number of Great Cars
Season 14 Episode 3
29 November 2009
High-Performance Off-Roaders
Season 14 Episode 4
6 December 2009
More Popular Than Traditional Art
Season 14 Episode 5
20 December 2009
Bolivia Special
Season 14 Episode 6
27 December 2009
Most Expensive Road Tests
Season 14 Episode 7
3 January 2010
TV series release schedule
