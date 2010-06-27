Top Gear (2002), season 15

Top Gear season 15 poster
Top Gear 12+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 27 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Top Gear" season 15 description

В 15-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует новый Bentley Continental Supersports. Джеймс пытается подобраться к действующему вулкану в Исландии на пикапе Toyota Hilux (тот самый грузовик, на котором команда ездила на Северный полюс). Ричард прощается со старым автомобилем по разумной цене (Chevrolet Lacetti), похоронив его должным образом. Представлен новый автомобиль по разумной цене. Джереми тестирует Reliant Robin. Каждому парню вручили по 5000 фунтов стерлингов на покупку гоночной машины. В итоге Джеймс купил Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth, Ричард — BMW M3 (версия E36), а Джереми — Ford Sierra Sapphire RS Cosworth.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Icelandic Volcano
Season 15 Episode 1
27 June 2010
Cheap Sports Saloons
Season 15 Episode 2
4 July 2010
Four-Door Supercars
Season 15 Episode 3
11 July 2010
Motor Homes
Season 15 Episode 4
18 July 2010
Why Ayrton Senna Was the Best
Season 15 Episode 5
25 July 2010
Old British Roadsters
Season 15 Episode 6
1 August 2010
