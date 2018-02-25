В 25-м сезоне шоу «Топ Гир» Мэтт, Крис и Рори Рид отправляются в путешествие по Дикому Западу на новейших спортивных автомобилях V8 от McLaren, Jaguar и Ford. Роб Брайдон преодолевает трассу на быстрой машине по разумной цене. Мэтт Леблан и Крис Харрис отправляются в калифорнийские леса, чтобы испытать внедорожики и устроить настоящую охоту на снежного человека. Рори Рид устраивает гонки с камерой заднего вида, а Крис тестирует новый McLaren 720S. Ли Мак является приглашенным гостем, который сядет за руль автомобиля по разумной цене. Заем Мэтт и Крис покупают подержанные спортивные автомобили на аукционе для большого путешествия по Хонсю.