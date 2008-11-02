Top Gear (2002), season 12

Top Gear season 12 poster
Top Gear 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 2 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Top Gear" season 12 description

В 12-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует Porsche 911 GT2 и сравнивает его с Lamborghini Gallardo LP560-4. В попытке увидеть, насколько тяжело быть водителем грузовика, ребята приобрели грузовики (большие фуры, которые перевозят контейнеры). Затем они проходят ряд испытаний. Джереми тестирует новый Fiat 500 Abarth. Парни отправляются в США, чтобы испытать новое поколение маслкаров, после чего их ожидает эпическое путешествие из Сан-Франциско в соляные равнины Бонневилля в штате Юта. В поездке Джеймс водит новый Cadillac CTS-V, Джереми — новый Chevrolet Corvette ZR1, а Ричард — новый Dodge Challenger.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Lorries
Season 12 Episode 1
2 November 2008
Muscle Cars
Season 12 Episode 2
9 November 2008
Second-Hand Sports Saloon
Season 12 Episode 3
16 November 2008
Economy Run
Season 12 Episode 4
23 November 2008
40th Birthday Ferrari Daytona
Season 12 Episode 5
30 November 2008
Communist Cars
Season 12 Episode 6
7 December 2008
Tesla Roadster
Season 12 Episode 7
14 December 2008
Vietnam Special
Season 12 Episode 8
28 December 2008
