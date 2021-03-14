В 30-м сезоне шоу «Топ Гир» Крис отправляется на трассу, чтобы испытать мощный автомобиль Lamborghini, гибрид Sian. Затем команда тестирует лучшие машины легендарного агента Джеймса Бонда, в частности – знаменитый Aston Martin DB5. Фредди и гоночный автомобиль Extreme E. В это время Крис и Пэдди проводят тест-драйв новенького Ferrari и сравнивают эту машину со старой Alfa. Также Фредди, Крис и Пэдди отправляются в путешествие по дикому Шотландскому нагорью на новых Land Rover Defender, Mercedes G-Wagen и Ariel Nomad. Они собираются выяснить, какая из этих машин окажется лучшим внедорожником.