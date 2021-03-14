Menu
Top Gear (2002), season 30

Top Gear season 30 poster
Kinoafisha TV Shows Top Gear Seasons Season 30

Top Gear 12+
Original title Season 30
Title Сезон 30
Season premiere 14 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Top Gear" season 30 description

В 30-м сезоне шоу «Топ Гир» Крис отправляется на трассу, чтобы испытать мощный автомобиль Lamborghini, гибрид Sian. Затем команда тестирует лучшие машины легендарного агента Джеймса Бонда, в частности – знаменитый Aston Martin DB5. Фредди и гоночный автомобиль Extreme E. В это время Крис и Пэдди проводят тест-драйв новенького Ferrari и сравнивают эту машину со старой Alfa. Также Фредди, Крис и Пэдди отправляются в путешествие по дикому Шотландскому нагорью на новых Land Rover Defender, Mercedes G-Wagen и Ariel Nomad. Они собираются выяснить, какая из этих машин окажется лучшим внедорожником.

TV Show rating

8.3
Rate 20 votes
Episode 1
Season 30 Episode 1
14 March 2021
Episode 2
Season 30 Episode 2
21 March 2021
Episode 3
Season 30 Episode 3
28 March 2021
Episode 4
Season 30 Episode 4
4 April 2021
Episode 5
Season 30 Episode 5
11 April 2021
Episode 6
Season 30 Episode 6
18 April 2021
Episode 7
Season 30 Episode 7
25 April 2021
Episode 8
Season 30 Episode 8
2 May 2021
Episode 9
Season 30 Episode 9
9 May 2021
Episode 10
Season 30 Episode 10
16 May 2021
