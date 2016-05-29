Menu
Season premiere 29 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 23-м сезоне шоу «Топ Гир» новыми ведущими проекта становятся Крис Эванс, Мэтт Леблан и Стиг. Команда тестирует Dodge Viper ACR и сравнивает его с Corvette Z06 Stingray. Мэтт пытается объездить новый Ariel Nomad. На этой неделе Мэтт, Крис и Эдди Джордан вместе с музыкантами Шарлин Спитери, Стивом и Тини Темпа отправятся в финальное испытание внедорожника по дикой Южной Африке. Вернувшись на трассу, суперзвезда «Формулы-1» Дженсон Баттон прокатит Криса на McLaren 675LT, а актер Дэмиан Льюис примет участие в проекте в качестве приглашенного гостя. Криса Эванса неслабо укачает, когда он отправится прокатиться с Сабиной Шмитц в новой Audi R8.

8.3
Rate 20 votes
8.7 IMDb
Episode 1
Season 23 Episode 1
29 May 2016
Episode 2
Season 23 Episode 2
5 June 2016
Episode 3
Season 23 Episode 3
12 June 2016
Episode 4
Season 23 Episode 4
19 June 2016
Episode 5
Season 23 Episode 5
26 June 2016
Episode 6
Season 23 Episode 6
3 July 2016
