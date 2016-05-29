В 23-м сезоне шоу «Топ Гир» новыми ведущими проекта становятся Крис Эванс, Мэтт Леблан и Стиг. Команда тестирует Dodge Viper ACR и сравнивает его с Corvette Z06 Stingray. Мэтт пытается объездить новый Ariel Nomad. На этой неделе Мэтт, Крис и Эдди Джордан вместе с музыкантами Шарлин Спитери, Стивом и Тини Темпа отправятся в финальное испытание внедорожника по дикой Южной Африке. Вернувшись на трассу, суперзвезда «Формулы-1» Дженсон Баттон прокатит Криса на McLaren 675LT, а актер Дэмиан Льюис примет участие в проекте в качестве приглашенного гостя. Криса Эванса неслабо укачает, когда он отправится прокатиться с Сабиной Шмитц в новой Audi R8.