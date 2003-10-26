Top Gear (2002), season 3

Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 October 2003
Production year 2003
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Top Gear" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми отправляется в Детройт, чтобы проверить автомобиль Ford GT. Вернувшись в студию, команда изучает концепт-кар Ford Visos. Джереми едет на турбодизеле Volkswagen Lupo по трассе M25. Крутой парень из Ист-Энда Мартин Кемп становится гостем в рубрике «Автомобиль по разумной цене». Перед Стигом стоит задача разогнаться до 100 миль в час (160 километров в час) на HMS Invincible. Джереми начинает следующий выпуск с объявления о смерти Стига после трюка в предыдущем эпизоде, после чего представляет совершенно нового Стига, гоночный костюм которого белый, а не черный.

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
The Team Kills Off Old Stig
Season 3 Episode 1
26 October 2003
The Team Meets New Stig
Season 3 Episode 2
2 November 2003
Hammond Nearly Drowns
Season 3 Episode 3
9 November 2003
The Lambos
Season 3 Episode 4
16 November 2003
The Hilux Won't Die
Season 3 Episode 5
23 November 2003
The Hilux Still Won't Die
Season 3 Episode 6
7 December 2003
The Big Boffin Burnout
Season 3 Episode 7
14 December 2003
The Top Gear Generation Game
Season 3 Episode 8
21 December 2003
There's No Money Left
Season 3 Episode 9
28 December 2003
