Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia Romantic

Rating of films of the Russia in the Romantic genre

The Barber of Siberia 7.7
1 The Barber of Siberia
History, Drama, Romantic 1998, Russia / France / Italy / Czechia
Arrhythmia 7.6
2 Arrhythmia
Drama, Romantic 2017, Russia
Strasti po Matveyu 7.6
3 Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic 2023, Russia
Ya delayu shag 7.6
4 Ya delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Ice 3 7.5
5 Ice 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Onegin 7.5
6 Onegin
Romantic 2024, Russia
Ice 7.4
7 Ice
Romantic 2017, Russia
Two Days 7.4
8 Two Days
Romantic 2011, Russia
Tuda 7.4
9 Tuda
Romantic 2025, Russia
Odin khoroshiy den 7.3
10 Odin khoroshiy den
Romantic 2025, Russia
Ice 2 7.3
11 Ice 2
Romantic, Drama 2020, Russia
Battle for Sevastopol 7.2
12 Battle for Sevastopol
War, Romantic, Action 2015, Russia / Ukraine
A Driver for Vera 7.1
13 A Driver for Vera
Romantic, Drama, Thriller 2004, Russia / Ukraine
U lyudey tak byvayet 7.1
14 U lyudey tak byvayet
Drama, Romantic 2023, Russia
Plagiator 7.0
15 Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Piter FM 7.0
16 Piter FM
Comedy, Romantic 2006, Russia
More na dvoikh 7.0
17 More na dvoikh
Comedy, Romantic 2025, Russia
Skipped Parts 6.9
18 Skipped Parts
Romantic 2010, Russia
Lyubvi ne byvaet? 6.9
19 Lyubvi ne byvaet?
Romantic, Comedy 2024, Russia
He's a Dragon 6.8
20 He's a Dragon
Fantasy, Drama, Romantic 2015, Russia
Down 6.8
21 Down
Action, Romantic, Thriller 2025, Russia
1941. Krylya nad Berlinom 6.8
22 1941. Krylya nad Berlinom
Biography, History, Romantic 2022, Russia
Lucky Trouble 6.7
23 Lucky Trouble
Romantic, Comedy, Sport 2010, Russia
Lyubov s ogranicheniyami 6.7
24 Lyubov s ogranicheniyami
Comedy, Romantic 2016, Russia
Couple from the Future 6.7
25 Couple from the Future
Comedy, Romantic, Sci-Fi 2021, Russia
ON i Ona 6.6
26 ON i Ona
Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Rate
Love in the Big City 6.6
27 Love in the Big City
Romantic, Comedy 2008, Russia
Svobodnye otnosheniya 6.6
28 Svobodnye otnosheniya
Comedy, Romantic 2023, Russia
About Love 2 6.6
29 About Love 2
Comedy, Romantic 2017, Russia
Battalion 6.6
30 Battalion
War, Romantic, History, Drama 2014, Russia
V ozhidanii chuda 6.6
31 V ozhidanii chuda
Romantic, Comedy, Fairy Tale 2007, Russia
The Perfect Ones 6.6
32 The Perfect Ones
Romantic 2018, Russia
Pochemu ty? 6.5
33 Pochemu ty?
Romantic, Drama 2024, Russia
M+Zh 6.5
34 M+Zh
Comedy, Romantic 2009, Russia
Elastico 6.5
35 Elastico
Crime, Sport, Romantic 2016, Russia
Lyubovniki 6.5
36 Lyubovniki
Comedy, Romantic 2022, Russia
Postuchis v moyu Tver 6.5
37 Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Bez granits 6.5
38 Bez granits
Comedy, Romantic 2015, Russia
Attraction 6.4
39 Attraction
Sci-Fi, Romantic 2017, Russia
Kislorod 6.4
40 Kislorod
Drama, Musical, Romantic 2009, Russia
Stiker 6.3
41 Stiker
Romantic, Detective 2022, Russia
Byvshie. Happy End 6.3
42 Byvshie. Happy End
Romantic 2022, Russia
Lyubov Sovetskogo Soyuza 6.3
43 Lyubov Sovetskogo Soyuza
Romantic, Drama 2023, Russia
Bird 6.3
44 Bird
Romantic 2017, Russia
It Doesn't Hurt Me 6.3
45 It Doesn't Hurt Me
Drama, Romantic 2006, Russia
Vasilisa 6.2
46 Vasilisa
Romantic, History 2014, Russia
Taynyy Santa 6.1
47 Taynyy Santa
Romantic, Comedy 2022, Russia
YA khochu! YA budu! 6.1
48 YA khochu! YA budu!
Comedy, Romantic 2023, Russia
Lyubov-Morkov 6.1
49 Lyubov-Morkov
Romantic, Comedy 2007, Russia
Lyubov 2 Morkov 6.0
50 Lyubov 2 Morkov
Romantic, Comedy 2008, Russia
The Irony of Fate 2 5.9
51 The Irony of Fate 2
Comedy, Romantic 2008, Russia
Swingers 5.9
52 Swingers
Comedy, Romantic 2021, Russia
O chyom govoryat muzhchiny. Prostye udovolstviya 5.9
53 O chyom govoryat muzhchiny. Prostye udovolstviya
Comedy, Romantic 2023, Russia
You and I 5.8
54 You and I
Romantic, Drama, Comedy 2010, USA / Russia
Marafon zhelaniy 5.7
55 Marafon zhelaniy
Comedy, Romantic 2020, Russia
Status: Free 5.7
56 Status: Free
Romantic, Comedy 2015, Russia
Neposlushnaya 5.6
57 Neposlushnaya
Romantic 2023, Russia
Uspekh 5.6
58 Uspekh
Comedy, Romantic 2019, Russia
Sem uzhinov 5.6
59 Sem uzhinov
Romantic, Comedy 2019, Russia
Adam i Eva 5.6
60 Adam i Eva
Comedy, Romantic 2024, Russia
Na kryuchke! 5.6
61 Na kryuchke!
Romantic, Adventure 2010, Russia
Yolki 5 5.3
62 Yolki 5
Comedy, Romantic 2016, Russia
Heat 5.1
63 Heat
Comedy, Romantic 2006, Russia
Ivanov 5.0
64 Ivanov
Comedy, Romantic 2009, Russia
Lavstori 5.0
65 Lavstori
Comedy, Romantic, Adventure 2022, Russia
14+ Prodolzhenie 5.0
66 14+ Prodolzhenie
Romantic 2023, Russia
Zyat 5.0
67 Zyat
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
(NE) Idealnyy muzhchina 4.9
68 (NE) Idealnyy muzhchina
Comedy, Sci-Fi, Romantic 2020, Russia
8 Best Dates 4.3
69 8 Best Dates
Romantic, Comedy 2015, Russia
Один день лета 4.1
70 Один день лета
Romantic, Comedy 2018, Russia
Vsyo mogut koroli 3.5
71 Vsyo mogut koroli
Comedy, Romantic 2008, Russia
The Devil's Flower 2.8
72 The Devil's Flower
Romantic, Mystery 2010, Russia
The Crimean Bridge. Made with Love! 2.3
73 The Crimean Bridge. Made with Love!
Comedy, Romantic 2018, Russia
