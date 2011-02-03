Cast
Marina Podlesnykh
The spectator of the ice show
Cast and Crew
Composer
Gleb Matveychuk, Andrei Komissarov, Michael Smirnov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2010
World premiere
3 February 2011
Release date
|3 February 2011
|Russia
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|Ukraine
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Budget
1,000,000 RUR
Worldwide Gross
$1,997,922
Production
Natalya Uglitskikh, Profit
Also known as
Na kryuchke!, En el gancho, Na haku, On the hook!, На крючке!, Попала!