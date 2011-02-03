Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Na kryuchke!
5.6
Na kryuchke! - Trailer
Kinoafisha Films Na kryuchke!
5.6

Na kryuchke!

, 2010
Na kryuchke!
Russia / Romantic, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Na kryuchke!
5.6
Na kryuchke! - Trailer
Na kryuchke!  Trailer

Cast

Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Kostya
Ekaterina Vilkova
Ekaterina Vilkova
Rita Nechaeva
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Marat Basharov
Marat Basharov
Fake Vlasov
Igor Ugolnikov
Igor Ugolnikov
Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Svetlana Antonova
Svetlana Antonova
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Valeriy Gorin
Mutnyy
Aleksey Makarov
Aleksey Makarov
Marina Podlesnykh
The spectator of the ice show
Andrey Rudenskiy
Andrey Rudenskiy
Director Natalya Uglitskikh
Writer Vitaly Moskalenko, Elena Rayskaya
Composer Gleb Matveychuk, Andrei Komissarov, Michael Smirnov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2010
World premiere 3 February 2011
Release date
3 February 2011 Russia Наше кино 16+
3 February 2011 Belarus
3 February 2011 Kazakhstan
11 November 2011 USA
3 February 2011 Ukraine
Budget 1,000,000 RUR
Worldwide Gross $1,997,922
Production Natalya Uglitskikh, Profit
Also known as
Na kryuchke!, En el gancho, Na haku, On the hook!, На крючке!, Попала!

Film rating

5.6
Rate 27 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3540 In the Romantic genre  388 In the Adventure genre  661 In films of Russia  601 In films of 2010  160

Film Trailers

All trailers
Na kryuchke! - Trailer
Na kryuchke! Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Na kryuchke!

Odnoy levoy
Odnoy levoy Comedy
2015, Russia
4.0
Avantyuristy
Avantyuristy Romantic, Adventure
2014, Russia
4.0
Office Romance. Our Time
Office Romance. Our Time Comedy, Drama
2011, Russia
5.0
Love in the Big City 2
Love in the Big City 2 Comedy
2010, Russia
6.0
Ironiya lyubvi
Ironiya lyubvi Comedy
2009, Russia / Kazakhstan
5.0
Bride at Any Cost
Bride at Any Cost Comedy
2009, Russia
4.0
Love in the Big City
Love in the Big City Romantic, Comedy
2008, Russia
6.0
The Irony of Fate 2
The Irony of Fate 2 Comedy, Romantic
2008, Russia
5.0
Na kryshe mira
Na kryshe mira Romantic
2008, Russia
1.0
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena Romantic
2010, Russia
4.0
Fort Ross
Fort Ross Adventure
2014, Russia
4.0
1812. Ulanskaya ballada
1812. Ulanskaya ballada Adventure
2012, Russia
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more