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Poster of Heat
5.0
Kinoafisha Films Heat
5.0

Heat

, 2006
Heat
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Heat
5.0

Cast

Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Aleksey
Artur Smolyaninov
Artur Smolyaninov
Artur
Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Kostya
Timati
Timati
Self
Anastasia Kochetkova
Devushka s fotoapparatom
Agnija Ditkovskytė
Agnija Ditkovskytė
Nastya
Deni Dadaev
Deni
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Tigran Keosayan
Tigran Keosayan
Irina Rakhmanova
Irina Rakhmanova
Ofitsiantka
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Mama Alekseya
Aleksandr Golubev
Aleksandr Golubev
Director Rezo Gigineishvili
Writer Rezo Gigineishvili
Composer Dato Evgenidze
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 28 December 2006
Release date
28 December 2006 Russia
28 December 2006 Belarus
28 December 2006 Kazakhstan
30 December 2006 USA
28 December 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $16,877,870
Production Art Pictures Studio
Also known as
Zhara, Forróság, Kuumalaine, The Heat, Tveice, Upał, ЖаRа, Жара

Film rating

5.0
Rate 57 votes
4.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3777 In the Comedy genre  1060 In the Romantic genre  401 In films of Russia  689 In films of 2006  69
Updated 6 February 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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