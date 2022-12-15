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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Мелодрама

Рейтинг российских фильмов в жанре мелодрама

1941. Крылья над Берлином
1 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Лёд 2
2 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Лёд
3 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Аритмия
4 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Василиса
5 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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Свингеры
6 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Два дня
7 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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М+Ж
8 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
9 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Без меня
10 Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.7
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Любовь с ограничениями
11 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Выкрутасы
12 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Стикер
13 Стикер
мелодрама, детектив 2022, Россия
7.6
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Любовь в большом городе
14 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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Детям до 16...
15 Детям до 16...
мелодрама 2010, Россия
7.5
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Эластико
16 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Битва за Севастополь
17 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Пара из будущего
18 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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В ожидании чуда
19 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Ты и я
20 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Притяжение
21 Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.3
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Водитель для Веры
22 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Про любовь. Только для взрослых
23 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Любовь-морковь 2
24 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Любовь-морковь
25 Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.1
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Ирония Судьбы. Продолжение
26 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
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Ёлки 5
27 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Питер FM
28 Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.9
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Без границ
29 Без границ
комедия, мелодрама 2015, Россия
6.9
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Птица
30 Птица
мелодрама 2017, Россия
6.8
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Батальонъ
31 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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(НЕ) Идеальный мужчина
32 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
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Он - дракон
33 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
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Марафон желаний
34 Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.4
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На крючке
35 На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.3
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Жара
36 Жара
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.2
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Статус: Свободен
37 Статус: Свободен
мелодрама, комедия 2015, Россия
5.8
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Семь ужинов
38 Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.8
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Мне не больно
39 Мне не больно
драма, мелодрама 2006, Россия
5.8
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8 лучших свиданий
40 8 лучших свиданий
мелодрама, комедия 2015, Россия
4.7
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Цветок Дьявола
41 Цветок Дьявола
мелодрама, мистика 2010, Россия
4.0
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Крымский мост. Сделано с любовью!
42 Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.4
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Все могут короли
43 Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.3
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