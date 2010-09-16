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Poster of Skipped Parts
7.0
Skipped Parts - Trailer
Kinoafisha Films Skipped Parts
7.0

Skipped Parts

, 2010
Detyam do 16...
Russia / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Skipped Parts
7.0
Skipped Parts - Trailer
Skipped Parts  Trailer

Cast

Lyanka Gryu
Lyanka Gryu
Dasha
Anna Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Dmitriy Kubasov
Dmitriy Kubasov
Kiril
Pavel Priluchnyy
Pavel Priluchnyy
Maksim
Rodion Dolgirev
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Passenger
Mariya Filshtinskaya
Naira Khachaturyan
Olesya Potashinskaya
Kirill Shchennikov
Aleksey Shevchenkov
Aleksey Shevchenkov
Director Andrey Kavun
Writer Oleg Malovichko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2010
World premiere 16 September 2010
Release date
16 September 2010 Russia Наше кино 16+
16 September 2010 Belarus
16 September 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
16 September 2010 Ukraine
Worldwide Gross $975,201
Production Krasnaya Strela
Also known as
Detyam do 16..., 16'dan Küçük Çocuklar, Children Under 16, Skipped Parts, Детям до 16..., Дітям до 16..., Not For Children Under 16, Детям до 16…, Rated R ...

Film rating

7.0
Rate 25 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1970 In the Romantic genre  246 In films of Russia  204 In films of 2010  73

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