Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2010
World premiere
16 September 2010
Release date
|16 September 2010
|Russia
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Worldwide Gross
$975,201
Production
Krasnaya Strela
Also known as
Detyam do 16..., 16'dan Küçük Çocuklar, Children Under 16, Skipped Parts, Детям до 16..., Дітям до 16..., Not For Children Under 16, Детям до 16…, Rated R ...