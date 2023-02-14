Menu
Kinoafisha Films Neposlushnaya

Neposlushnaya

Neposlushnaya 18+
Neposlushnaya - trailer
Neposlushnaya  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2023
Online premiere 13 March 2023
World premiere 14 February 2023
Release date
14 February 2023 Russia Наше кино
12 June 2024 Brazil 18
9 May 2024 Hong Kong III
23 February 2023 Kazakhstan 18+
23 February 2023 Kyrgyzstan 16+
20 February 2025 Peru
Budget 40,000,000 RUR
Worldwide Gross $3,339,676
Production SSB Films
Also known as
Neposlushnaya, Naughty, Naughty Girl, Непослушная, Atrevida, Atrevida: A Paixão Não Tem Regras, Chica peligrosa, Entfesselte Lust, Yaramaz, 不听话的女孩, 快楽の奴隷, 調教你女友
Director
Dmitriy Suvorov
Dmitriy Suvorov
Cast
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Anastasiya Reznik
Anastasiya Reznik
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Anna Churina
Anna Churina
Nikita Tarasov
Nikita Tarasov
Cast and Crew
Film rating

5.6
Rate 128 votes
4.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3350 In the Romantic genre  375 In films of Russia  526
Film Reviews
sabantsevakristina1703 16 February 2023, 01:33
Одним словом - отстой. Очень нудно и скучно, в особенности наблюдать на главную героиню, у которой от эмоций одно название. Каким образом ее выбирали… Read more…
kravkliy 20 February 2023, 21:35
Полнейшая халтура - от сценария до игры актёров. Даже Петров не спасает, странно, что он вообще мог подписаться на такой шлак - ни идеи, ни… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Neposlushnaya - trailer
Neposlushnaya Trailer
Stills
