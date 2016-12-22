Cast
Cast and Crew
Writer
Roman Nepomnyashchy, Sakhar 1 kg
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2016
World premiere
22 December 2016
Release date
|22 December 2016
|Russia
| Bazelevs Distribution
|6+
|22 December 2016
|Belarus
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|23 December 2016
|Estonia
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|22 December 2016
|Kazakhstan
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|22 December 2016
|Ukraine
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Budget
$3,500,000
Worldwide Gross
$13,716,450
Production
Bazelevs Production
Also known as
Yolki 5, Eglītes 5, Eglutės 5, Jõulupuud 5, Magia bradului 5, Tannenbäume 5, Ёлки 5, Елхички 5, Йолкі 5, Елки 5