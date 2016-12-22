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Poster of Yolki 5
5.3
Yolki 5 - Trailer 2
Kinoafisha Films Yolki 5
5.3

Yolki 5

, 2016
Yolki 5
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Yolki 5
5.3
Yolki 5 - Trailer 2
Yolki 5  Trailer 2

Cast

Ivan Urgant
Ivan Urgant
Borya
Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Zhenya
Anna Khilkevich
Anna Khilkevich
Vnuchka baby Mani
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Snowboarder
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Skier
Alexander Robak
Alexander Robak
Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Andrey
Mariya Shukshina
Mariya Shukshina
Galina Stakhanova
Galina Stakhanova
Katerina Shpitsa
Katerina Shpitsa
Anastasiya Smetanina
Anastasiya Smetanina
Director Timur Bekmambetov, Indar Dzhendubaev, Alexander Kott, Vadim Perelman, Andrei Shavkero
Writer Roman Nepomnyashchy, Sakhar 1 kg
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2016
World premiere 22 December 2016
Release date
22 December 2016 Russia Bazelevs Distribution 6+
22 December 2016 Belarus
23 December 2016 Estonia
22 December 2016 Kazakhstan
22 December 2016 Ukraine
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $13,716,450
Production Bazelevs Production
Also known as
Yolki 5, Eglītes 5, Eglutės 5, Jõulupuud 5, Magia bradului 5, Tannenbäume 5, Ёлки 5, Елхички 5, Йолкі 5, Елки 5

Film rating

5.3
Rate 56 votes
3.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3690 In the Comedy genre  1034 In the Romantic genre  394 In films of Russia  655 In films of 2016  163
Updated 21 February 2026

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Yolki 5 - Trailer 2
Yolki 5 Trailer 2
Yolki 5 - Trailer
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