Country
Russia
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2017
Online premiere
20 March 2019
World premiere
14 February 2018
Release date
|14 February 2018
|Russia
| WDSSPR
|6+
|14 February 2018
|Armenia
|
|
|14 February 2018
|Azerbaijan
|
|
|14 February 2018
|Belarus
|
|
|20 March 2018
|China
|
|
|28 March 2018
|Cyprus
|
|
|14 February 2018
|Estonia
|
|
|14 February 2018
|Georgia
|
|
|8 March 2019
|Germany
|
|
|13 May 2022
|Japan
|
|
|14 February 2018
|Kazakhstan
|
|
|14 February 2018
|Kyrgyzstan
|
|
|14 February 2018
|Latvia
|
|
|14 February 2018
|Lithuania
|
|
|14 February 2018
|Moldova
|
|
|7 February 2019
|South Korea
|
|
|20 April 2018
|Taiwan
|
|
|14 February 2018
|Tajikistan
|
|
|14 February 2018
|Turkmenistan
|
|
|14 February 2018
|USA
|
|
|14 February 2018
|Ukraine
|
|
|14 February 2018
|Uzbekistan
|
|
Budget
150,000,000 RUR
Worldwide Gross
$29,806,210
Production
Art Pictures Studio, Vodorod
Also known as
Lyod, Ice, Hielo, Ice ふたりのプログラム, Ice: Quando o Amor Transforma, Immer, wenn du bei mir bist, Jää, Led, Ledas, Ledus, Lyod - Eis, Muz, Лёд