Poster of Ice
Poster of Ice
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films Ice

Ice

Lyod 18+
Ice - teaser-trailer
Ice  teaser-trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2017
Online premiere 20 March 2019
World premiere 14 February 2018
Release date
14 February 2018 Russia WDSSPR 6+
14 February 2018 Armenia
14 February 2018 Azerbaijan
14 February 2018 Belarus
20 March 2018 China
28 March 2018 Cyprus
14 February 2018 Estonia
14 February 2018 Georgia
8 March 2019 Germany
13 May 2022 Japan
14 February 2018 Kazakhstan
14 February 2018 Kyrgyzstan
14 February 2018 Latvia
14 February 2018 Lithuania
14 February 2018 Moldova
7 February 2019 South Korea
20 April 2018 Taiwan
14 February 2018 Tajikistan
14 February 2018 Turkmenistan
14 February 2018 USA
14 February 2018 Ukraine
14 February 2018 Uzbekistan
Budget 150,000,000 RUR
Worldwide Gross $29,806,210
Production Art Pictures Studio, Vodorod
Also known as
Lyod, Ice, Hielo, Ice ふたりのプログラム, Ice: Quando o Amor Transforma, Immer, wenn du bei mir bist, Jää, Led, Ledas, Ledus, Lyod - Eis, Muz, Лёд
Director
Oleg Trofim
Oleg Trofim
Cast
Aglaya Tarasova
Aglaya Tarasova
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Milos Bikovic
Milos Bikovic
Mariya Aronova
Mariya Aronova
Kseniya Lavrova-Glinka
Kseniya Lavrova-Glinka
Film rating

7.4
Rate 225 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1163
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

marinaac 9 February 2018, 21:23
А мне очень нравится актёр Александр Петров. Поэтому жду выхода фильма и обязательно пойду!
imaslakova.rifey 17 February 2018, 07:04
Всем добрый день. Зашла, называется, почитать отзывы... А тут такое! Уважаемые люди, вы же наверняка себя таковыми считаете?! Зачем же такое писать?… Read more…
Ice - teaser-trailer
Ice Teaser-trailer
Ice - официальный trailer
Ice Официальный trailer
