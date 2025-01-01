Menu
Awards and nominations of Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus
Golden Globes, USA 1994 Golden Globes, USA 1994
Winner
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Nominee
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1995 Golden Globes, USA 1995
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 1998 Razzie Awards 1998
Worst Supporting Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998 Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1997 Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1995 Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999 Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996 Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
