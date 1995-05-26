Menu
7.6 IMDb Rating: 7.5
Dead Man

Dead Man 18+
Country USA / Germany / Japan
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1995
Online premiere 10 January 2022
World premiere 26 May 1995
Release date
25 November 2021 Russia Cinema Prestige 16+
25 April 1996 Australia RC
8 March 1996 Austria
24 January 1996 Belgium
15 August 1996 Czechia 12+
21 February 1997 Denmark
10 January 1997 Estonia
16 August 1996 Finland
3 January 1996 France
4 January 1996 Germany
5 July 1996 Great Britain
19 April 1996 Greece
18 April 1996 Hungary
7 June 1996 Italy
23 December 1995 Japan
27 July 2017 Kazakhstan 16+
7 March 2025 Lithuania N16
31 October 1997 Mexico
9 February 2017 Netherlands
29 March 1996 Norway
30 April 1996 Poland
1 March 1996 Portugal
23 May 1998 South Korea
8 March 1996 Spain
27 June 1997 Sweden
10 May 1996 USA
27 July 2017 Ukraine
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $1,087,637
Production Pandora Filmproduktion, JVC Entertainment Networks, Newmarket Capital Group
Also known as
Dead Man, Hombre muerto, Homem Morto, Halott ember, Jim Jarmusch's Dead Man, Mironis, Mrtav čovek, Mrtav covjek, Mrtvec, Mrtvý muž, Mŕtvy muž, Negyvėlis, Người đàn ông chết chóc, Ölü Adam, Surnud mees, Truposz, Ο νεκρός, Мертвец, Мрець, Мъртъв, デッドマン, 你看見死亡的顏色嗎？, 离魂异客
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Johnny Depp
Johnny Depp
Gary Farmer
Gary Farmer
Michael Wincott
Michael Wincott
Lance Henriksen
Lance Henriksen
Iggy Pop
Iggy Pop
7.6
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  756
Mir Iskusstva
21:40 from 600 ₽
Vladimir 6 June 2023, 15:55
Этот фильм - нетипичный взгляд на вестерны. Среди ревизионистских вестернов "Мертвец" - ценная находка, на которую стоит посмотреть. Даже… Read more…
Quotes
William Blake What is your name?
Nobody My name is Nobody.
William Blake Excuse me?
Nobody My name is Exaybachay. He Who Talks Loud, Saying Nothing.
William Blake He who talks... I thought you said your name was Nobody.
Nobody I preferred to be called Nobody.
Dead Man - trailer with russian subtitles
Dead Man Trailer with russian subtitles
Sat 7 Wed 25
Mir Iskusstva
Novoslobodskaya
2D, SUB
21:40 from 600 ₽
