Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.5
3 posters
Mystery Train

Mystery Train

Mystery Train 18+
Mystery Train - trailer
Mystery Train  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1989
Online premiere 23 February 2017
World premiere 14 May 1989
Release date
14 May 1989 Russia 16+
14 December 1989 Australia M
14 December 1989 Belgium
9 July 1990 Brazil
26 December 1989 Denmark
6 September 1989 France
30 November 1989 Germany
8 December 1989 Great Britain
30 October 1989 Italy
23 December 1989 Japan
14 May 1989 Kazakhstan
7 March 2025 Lithuania N13
9 February 2017 Netherlands
22 November 1990 Portugal
4 October 1989 Spain
25 December 1989 Sweden 15
17 November 1989 USA
14 May 1989 Ukraine
MPAA R
Budget $2,800,000
Worldwide Gross $1,588,273
Production JVC Entertainment Networks, Mystery Train
Also known as
Mystery Train, A Ghost, Far from Yokohama, Gizem Treni, Lost in Space, Mistirio treno, Mystery Train - Martedì notte a Memphis, O Comboio Mistério, One Night in Memphis, Paslaptingas traukinys, Tajanstveni vlak, Tajanstveni voz, Tajomný vlak, Tajuplný vlak, Trem Mistério, Tren misterioso, Tuesday night in Memphis, Μυστήριο τρένο, Мистериозният влак, Таємничий поїзд, Таинственный поезд, ミステリー・トレイン, 三個藍月亮, 神秘列車
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Youki Kudoh
Screamin' Jay Hawkins
Cinqué Lee
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Joe Strummer
Cast and Crew
7.2

7.2
12 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

birulevo-365 13 June 2023, 17:44
По какому-то недоразумению жтот прекрасный фильм имеет здесь 3 звезды, что я решил поправить своей 5* оценкой.
Фильм шикарный, за долгие годы… Read more…
Киноафиша.инфо 14 June 2023, 11:35
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
Quotes
Mitzuko Jun, why do you only take pictures of the rooms we stay in and never what we see outside while we travel?
Jun Those other things are in my memory. The hotel rooms and the airports are the things I'll forget.
Mystery Train - trailer
Mystery Train Trailer
Stills
