Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.5
3 posters
Ghost Dog: The Way of the Samurai

Ghost Dog: The Way of the Samurai

Ghost Dog: The Way of the Samurai 18+
Ghost Dog: The Way of the Samurai - trailer in russian
Ghost Dog: The Way of the Samurai  trailer in russian
Country Germany / USA / France / Japan
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1999
Online premiere 28 February 2022
World premiere 19 May 1999
Release date
3 March 2000 Russia 16+
25 May 2000 Australia MA15+
4 February 2000 Brazil
13 September 1999 Canada
7 September 2000 Czechia
2 June 1999 France
5 January 2000 Germany
27 April 2000 Great Britain
11 November 1999 Greece
14 January 2000 Italy
27 November 1999 Japan
3 March 2000 Kazakhstan
21 January 2024 Latvia N16
7 March 2025 Lithuania N16
17 August 2023 Netherlands 16
8 December 2000 Romania
22 April 2000 South Korea 19
14 January 2000 Spain
20 November 2025 Turkey 16+
3 March 2000 USA
3 March 2000 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $9,429,879
Production JVC Entertainment Networks, Canal+, Bac Films
Also known as
Ghost Dog: The Way of the Samurai, Ghost Dog, Ghost dog - El camino del samurai, Ghost Dog - Samuraiden tapaan, Put samuraja, El camino del samurai, El Camino del Samurái, Ghost Dog - Calea samuraiului, Ghost Dog - Cesta samuraja, Ghost Dog - Cesta samuraje, Ghost Dog - den sidste samurai, Ghost Dog - Der Weg des Samurai, Ghost Dog - Il codice del samurai, Ghost Dog - O Método do Samurai, Ghost dog - O tropos ton samurai, Ghost Dog - Samurajens väg, Ghost Dog, el camino del samurái, Ghost Dog, la voie du samouraï, Ghost Dog: Der Weg Des Samurai, Ghost Dog: Droga samuraja, Ghost Dog: La Voie du samouraï, Ghost Dog: Matador Implacável, Ghost Dog: Nemilosrdný zabijak, Ghost dog: Η οδός του σαμουράι, Ghost dog: Ο τρόπος των σαμουράι, Hayalet Köpek: Samurayın Yolu, Kummituskoer: samurai tee, Spoku suns: samuraja ceļš, Šuo vaiduoklis: samurajaus kelias, Szellemkutya, Дух куче: Пътят на самурая, Пёс-призрак: Путь самурая, Пес-примара: Шлях самурая, ゴースト・ドッグ, 鬼狗杀手, 鬼狗殺手
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
John Tormey
Cliff Gorman
Dennis Liu
Frank Minucci
Gene Ruffini
Cast and Crew
Film rating

7.5
Rate 16 votes
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

abdrth 6 March 2024, 18:28
Это хороший фильм. Медленный, размеренный, мягкий. И стильный. Типичный Джим Джармуш. \
П.С. Интересно, а угон автомобиля не противоречит хагакурэ?
lim0nca 20 December 2018, 18:14
Обожаю этот фильм. Один из любимых.
Quotes
Ghost Dog There is something to be learned from a rainstorm. When meeting with a sudden shower, you try not to get wet and run quickly along the road. But doing such things as passing under the eaves of houses, you still get wet. When you are resolved from the beginning, you will not be perplexed, though you still get the same soaking. This understanding extends to everything.
Ghost Dog: The Way of the Samurai - trailer in russian
Ghost Dog: The Way of the Samurai Trailer in russian
Stills
