Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.1
Permanent Vacation

Permanent Vacation

Permanent Vacation 18+
Permanent Vacation - trailer
Permanent Vacation  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1980
Online premiere 20 February 2017
World premiere 1 January 1980
Release date
11 December 2025 Russia Иноекино 18+
17 March 1995 Denmark
26 May 1989 Finland S
7 March 1984 France
1 January 1980 Germany
18 July 1986 Japan
6 March 1981 Kazakhstan
7 March 2025 Lithuania N13
19 January 2017 Slovakia
4 July 1987 Sweden Btl
6 March 1981 USA
6 March 1981 Ukraine
Budget $12,000
Worldwide Gross $30,493
Production Cinesthesia Productions
Also known as
Permanent Vacation, Dauernd Ferien, Férias Permanentes, Loputon loma, Lõputu puhkus, Neprekidni praznici, Nieustające wakacje, Permanens vakáció, Sempre em férias, Sürekli Tatil, Trvalá Dovolená, Trvalé Prázdniny, Vacación permanente, Vacaciones permanentes, Vacanță Permanentă, Διακοπές διαρκείας, Отпуск без конца, Постоянна ваканция, パーマネント・バケーション, 長假漫漫
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Richard Boes
Ruth Bolton
Sara Driver
Sara Driver
María Duval
Chris Parker
Chris Parker
Film rating

6.1

6.1
22 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3096
Quotes
Leila Where have you been? I haven't seen you since Thursday.
Allie Walking, just walking around. I can't seem to sleep at night, not in this city.
Leila Doesn't seem like you sleep at all.
Allie Well, I have my dreams while I'm awake.
Permanent Vacation - trailer
Permanent Vacation Trailer
Permanent Vacation - trailer with russian subtitles
Permanent Vacation Trailer with russian subtitles
How do I book tickets for Permanent Vacation? Select a showtime to book tickets online.
