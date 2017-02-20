Tickets from 400 ₽
Permanent Vacation
Permanent Vacation
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1980
Online premiere
20 February 2017
World premiere
1 January 1980
Release date
|11 December 2025
|Russia
| Иноекино
|18+
|17 March 1995
|Denmark
|
|
|26 May 1989
|Finland
|
|S
|7 March 1984
|France
|
|
|1 January 1980
|Germany
|
|
|18 July 1986
|Japan
|
|
|6 March 1981
|Kazakhstan
|
|
|7 March 2025
|Lithuania
|
|N13
|19 January 2017
|Slovakia
|
|
|4 July 1987
|Sweden
|
|Btl
|6 March 1981
|USA
|
|
|6 March 1981
|Ukraine
|
|
Budget
$12,000
Worldwide Gross
$30,493
Production
Cinesthesia Productions
Also known as
Permanent Vacation, Dauernd Ferien, Férias Permanentes, Loputon loma, Lõputu puhkus, Neprekidni praznici, Nieustające wakacje, Permanens vakáció, Sempre em férias, Sürekli Tatil, Trvalá Dovolená, Trvalé Prázdniny, Vacación permanente, Vacaciones permanentes, Vacanță Permanentă, Διακοπές διαρκείας, Отпуск без конца, Постоянна ваканция, パーマネント・バケーション, 長假漫漫