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Jesse Plemons was added to the cast only days before his scene was scheduled to be filmed after the actor originally cast withdrew. Kirsten Dunst, Plemons's wife, recommended him to director Alex Garland.