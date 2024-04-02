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Poster of Civil War
6.3
Civil War - Trailer 2
Kinoafisha Films Civil War
6.3

Civil War

, 2024
Civil War
Great Britain, USA / Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Civil War
6.3
Civil War - Trailer 2
Civil War  Trailer 2

Synopsis

A new action epic set in a near-future America from Alex Garland.

Cast

Cailee Spaeny
Cailee Spaeny
Jessie
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Lee
Wagner Moura
Wagner Moura
Joel
Sonoya Mizuno
Sonoya Mizuno
Karl Glusman
Karl Glusman
Stephen Henderson
Stephen Henderson
Sammy
Jojo T. Gibbs
Nelson Lee
Tony
Jefferson White
Dave
Nick Offerman
Nick Offerman
President
Evan Lai
Bohai
Vince Pisani
Vince Pisani
Concierge
Director Alex Garland
Writer Alex Garland
Composer Geoff Barrow, Ben Salisbury
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2024
Online premiere 15 May 2024
World premiere 2 April 2024
Release date
11 April 2024 Russia Атмосфера Кино
19 April 2024 Andorra
18 April 2024 Argentina +16
11 April 2024 Australia MA 15+
11 April 2024 Azerbaijan
17 April 2024 Belgium
18 April 2024 Brazil 18
12 April 2024 Bulgaria
18 April 2024 Cambodia
12 April 2024 Canada 14A
7 June 2024 China
18 April 2024 Colombia
18 April 2024 Croatia 15
18 April 2024 Czechia
18 April 2024 Denmark 15
12 April 2024 Ecuador
12 April 2024 Estonia
19 April 2024 Finland Tulossa
17 April 2024 France 12
11 April 2024 Georgia R
18 April 2024 Germany 16
11 April 2024 Great Britain 15
18 April 2024 Greece
11 April 2024 Hong Kong IIB
18 April 2024 Hungary 18
12 April 2024 Iceland
19 April 2024 India
30 April 2024 Indonesia
26 April 2024 Ireland 15A
23 April 2024 Israel 16
18 April 2024 Italy 6+
4 October 2024 Japan
18 April 2024 Kazakhstan 18+
12 April 2024 Kyrgyzstan
12 April 2024 Latvia N16
12 April 2024 Lithuania
11 April 2024 Macao C
18 April 2024 Mexico C
12 April 2024 Moldova
18 April 2024 Montenegro
11 April 2024 Netherlands 16
19 April 2024 Norway 15
18 April 2024 Peru
10 April 2024 Philippines R-16
12 April 2024 Poland
18 April 2024 Portugal M/14
11 April 2024 Puerto Rico R
12 April 2024 Romania o.A.
18 April 2024 Serbia o.A.
10 April 2024 Singapore NC16
18 April 2024 Slovakia 15
31 December 2024 South Korea 15
10 May 2024 Spain
17 April 2024 Sweden 15
17 April 2024 Switzerland
1 May 2024 Taiwan 6+
12 April 2024 Tajikistan
11 April 2024 Thailand 15
19 April 2024 Turkey 16+
25 April 2024 UAE TBC
12 April 2024 USA R
11 April 2024 Ukraine
12 April 2024 Uzbekistan
12 April 2024 Viet Nam
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $127,268,065
Production A24, DNA Films, IPR.VC
Also known as
Civil War, Guerra Civil, Падение империи, Građanski rat: Svakom carstvu dođe kraj, Guerre civile, Ha'Krav al America, İç Savaş, İmperiyanın Süqutu, Kodusõda, Kolaps, Ngày Tàn Của Đế Quốc, Občanská válka, Pilietinis karas, Pilsoņu karš, Polgárháború, Război civil, Εμφύλιος πόλεμος, Азамат соғысы, Граѓанска војна: На секое царство му доаѓа крајот, Грађански рат: Сваком царству дође крај, Гражданска война, Империяның құлауы, Повстання Штатів, सिविल वॉर, 시빌 워: 분열의 시대, シビル・ウォー アメリカ最後の日, 内战, 帝國浩劫：美國內戰, 美国内战, 美國內戰, 美帝崩裂, シビル・ウォー, Гражданская война, 美帝内战, Vətəndaş Müharibəsi, מלחמת אזרחים, جنگ داخلی, Грамадзянская вайна, Քաղաքացիական Պատերազմ, מלחמת האזרחים

Film rating

6.3
Rate 85 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2944 In the Action genre  667 In the Drama genre  1169 In films of Great Britain  240 In films of USA  1779 In films of 2024  168
Updated 23 July 2026

Film Trailers

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Quotes

Joel Wait! Wait!
Joel I need a quote.
President Don't .. Don't let them kill me..
Joel Yeah, that will do.

Our Review

The most expensive project by A24, which promised a lot during the marketing stage but ultimately fell short.
The most expensive project by A24, which promised a lot during the marketing stage but ultimately fell short. A white shirt, red tie, blue jacket. Dressed in the colors of the American flag, the President of the still United States stands under the glare of a video camera, almost out of focus. He rehearses his speech: "We are closer than ever to victory." Clearly nervous. He coughs, sounds unsure. Scenes of popular unrest are intercut with this. Aggressive opposition members overturn cars, throw Molotov cocktails, fight. While the president prepares to go on air, soldiers with shields and…
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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