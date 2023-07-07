A young boy named Mahito yearning for his mother ventures into a world shared by the living and the dead. There, death comes to an end, and life finds a new beginning.
|26 March 2026
|Russia
|Русский репортаж
|11 January 2024
|Argentina
|+13
|7 December 2023
|Australia
|11 January 2024
|Austria
|7 December 2023
|Azerbaijan
|16+
|22 February 2024
|Brazil
|8 December 2023
|Bulgaria
|8 December 2023
|Canada
|3 April 2024
|China
|14 March 2024
|Croatia
|12
|23 November 2023
|Czechia
|U
|8 February 2024
|Denmark
|1 February 2024
|Dominican Republic
|22 December 2023
|Estonia
|17 November 2023
|Finland
|1 November 2023
|France
|7 December 2023
|Georgia
|PG-13
|9 January 2024
|Germany
|26 December 2023
|Great Britain
|1 February 2024
|Greece
|14 December 2023
|Hong Kong
|6 December 2023
|Iceland
|10 May 2024
|India
|UA
|13 December 2023
|Indonesia
|13+
|26 December 2023
|Ireland
|12A
|25 January 2024
|Israel
|1 January 2024
|Italy
|14 July 2023
|Japan
|7 December 2023
|Kazakhstan
|12+
|7 December 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|22 December 2023
|Latvia
|N12
|30 November 2023
|Malaysia
|11 January 2024
|Mexico
|7 December 2023
|Moldova
|28 March 2024
|Montenegro
|19 September 2024
|Nepal
|27 December 2023
|Netherlands
|9
|7 December 2023
|New Zealand
|24 November 2023
|Norway
|11 January 2024
|Peru
|29 November 2023
|Philippines
|19 January 2024
|Poland
|9 November 2023
|Portugal
|7 December 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|15 December 2023
|Romania
|o.A.
|24 February 2024
|Serbia
|30 November 2023
|Singapore
|19 April 2024
|South Africa
|7-9PG
|25 October 2023
|South Korea
|27 October 2023
|Spain
|24 November 2023
|Sweden
|23 November 2023
|Switzerland
|12
|6 October 2023
|Taiwan
|8 December 2023
|Tajikistan
|30 November 2023
|Thailand
|27 October 2023
|Turkey
|14 December 2023
|UAE
|TBC
|8 December 2023
|USA
|7 December 2023
|Uzbekistan
|12+
|15 December 2023
|Viet Nam