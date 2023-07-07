Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live?

, 2023
Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live?
Japan / Animation, Anime
Synopsis

A young boy named Mahito yearning for his mother ventures into a world shared by the living and the dead. There, death comes to an end, and life finds a new beginning.

Cast

Soma Santoki
Aimyon
Yoshino Kimura
Kaoru Kobayashi
Keiko Takeshita
Masaki Suda
Director Hayao Miyazaki
Writer Hayao Miyazaki
Composer Joe Hisaishi
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2023
Online premiere 1 March 2024
World premiere 7 July 2023
Release date
26 March 2026 Russia Русский репортаж
11 January 2024 Argentina +13
7 December 2023 Australia
11 January 2024 Austria
7 December 2023 Azerbaijan 16+
22 February 2024 Brazil
8 December 2023 Bulgaria
8 December 2023 Canada
3 April 2024 China
14 March 2024 Croatia 12
23 November 2023 Czechia U
8 February 2024 Denmark
1 February 2024 Dominican Republic
22 December 2023 Estonia
17 November 2023 Finland
1 November 2023 France
7 December 2023 Georgia PG-13
9 January 2024 Germany
26 December 2023 Great Britain
1 February 2024 Greece
14 December 2023 Hong Kong
6 December 2023 Iceland
10 May 2024 India UA
13 December 2023 Indonesia 13+
26 December 2023 Ireland 12A
25 January 2024 Israel
1 January 2024 Italy
14 July 2023 Japan
7 December 2023 Kazakhstan 12+
7 December 2023 Kyrgyzstan 12+
22 December 2023 Latvia N12
30 November 2023 Malaysia
11 January 2024 Mexico
7 December 2023 Moldova
28 March 2024 Montenegro
19 September 2024 Nepal
27 December 2023 Netherlands 9
7 December 2023 New Zealand
24 November 2023 Norway
11 January 2024 Peru
29 November 2023 Philippines
19 January 2024 Poland
9 November 2023 Portugal
7 December 2023 Puerto Rico PG-13
15 December 2023 Romania o.A.
24 February 2024 Serbia
30 November 2023 Singapore
19 April 2024 South Africa 7-9PG
25 October 2023 South Korea
27 October 2023 Spain
24 November 2023 Sweden
23 November 2023 Switzerland 12
6 October 2023 Taiwan
8 December 2023 Tajikistan
30 November 2023 Thailand
27 October 2023 Turkey
14 December 2023 UAE TBC
8 December 2023 USA
7 December 2023 Uzbekistan 12+
15 December 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $289,855,047
Production Studio Ghibli, Toho
Also known as
Kimi-tachi wa dô ikiru ka, The Boy and the Heron, El niño y la garza, Le Garçon et le Héron, Der Junge und der Reiher, How Do You Live?, Il ragazzo e l'airone, Мальчик и птица, 蒼鷺與少年, A fiú és a szürke gém, Băiatul și stârcul, Berniukas ir garnys, Chlapec a volavka, Chłopiec i czapla, Çocuk ve Balıkçıl, Dječak i čaplja, Drengen og hejren, El chico y la garza, Gutten og hegren, Ha'Yelled Ve'Ha'Anaffa, Kimitachi wa dô ikiru ka, O Menino e a Garça, O Rapaz e a Garça, Oğlan və quş, Pesar va Morgh-e Mahikhar, Poika ja haikara, Poiss ja haigur, Pojken och hägern, Thiếu Niên và Chim Diệc, Zēns un gārnis, Το αγόρι και ο ερωδιός, Дечак и чапља, Как поживаете?, Момчето и чаплата, Хлопчик і чапля, 你们是怎样活下去的, 你想活出怎样的人生, 你想活出怎樣的人生, 君たちはどう生きるか, 男孩与苍鹭

8.1
Rate 196 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  230 In the Animation genre  43 In the Anime genre  13 In films of Japan  20 In films of 2023  12

Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live? - trailer
Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live? Trailer
Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live? - trailer in russian. перевыпуск
Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live? Trailer in russian. перевыпуск
