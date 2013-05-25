Menu
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.2
8 posters
Only Lovers Left Alive

Only Lovers Left Alive

Only Lovers Left Alive 18+
Synopsis

A depressed musician reunites with his lover, though their romance - which has already endured several centuries - is disrupted by the arrival of her uncontrollable younger sister.
Only Lovers Left Alive - trailer in russian
Only Lovers Left Alive  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2013
Online premiere 17 November 2021
World premiere 25 May 2013
Release date
10 April 2014 Russia Каравелла-DDC 16+
7 April 2014 Argentina
17 April 2014 Australia
10 April 2014 Belarus
19 February 2014 Belgium
14 August 2014 Brazil
25 April 2014 Canada
12 December 2013 Croatia
27 March 2014 Czechia
20 March 2014 Denmark
19 February 2014 France
25 December 2013 Germany
21 February 2014 Great Britain
2 January 2014 Greece
21 February 2014 Ireland
15 May 2014 Italy
20 December 2013 Japan
10 April 2014 Kazakhstan 16+
6 February 2014 Netherlands
1 May 2014 New Zealand
7 March 2014 Poland
12 June 2014 Portugal
24 April 2014 Slovakia
18 June 2014 Slovenia
9 January 2014 South Korea
13 June 2014 Spain
14 February 2014 Sweden
19 December 2013 Switzerland
14 February 2014 Taiwan
14 February 2014 Turkey
11 April 2014 USA
10 April 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $8,244,545
Production Recorded Picture Company (RPC), Pandora Filmproduktion, Snow Wolf Produktion
Also known as
Only Lovers Left Alive, Sólo los amantes sobreviven, Amantes Eternos, Armastajate igavene elu, Halhatatlan szeretők, Îndrăgostiţii mor ultimii, Išgyvena tik mylintys, Izdzīvo tikai mīlētāji, Les derniers amants, Mono oi erastes menoun zontanoi, Prezijí jen milenci, Prežijú len milenci, Rak ha'ohavim sordim, Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, Samo ljubavnici opstaju, Samo ljubavnici preživljavaju, Só os Amantes Sobrevivem, Solo gli amanti sopravvivono, Tình Yêu Ma Cà Rồng, Tylko kochankowie przeżyją, Večna ljubimca, Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί, Виживуть лише коханці, Виживуть тільки коханці, Выживут только любовники, Само любовниците остават живи, オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ, 唯爱永生, 噬血戀人, 永生情人
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Tom Hiddleston
Tom Hiddleston
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Mia Wasikowska
Mia Wasikowska
John Hurt
John Hurt
Anton Yelchin
Anton Yelchin
Film rating

7.5
7.2 IMDb
Film Reviews

Паулина 24 April 2017, 16:22
Бессмертные влюбленные эстеты.
Когда на свете уже не останется ни одного представителя культуры, образованные люди канут в лету, а певцам не о чем… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Сюда бы сабы хорошие, на самом деле. В фильм хочется вслушиваться. Герои не болтливы, как люди, которые вместе тысячу лет. У них общение не для… Read more…
Only Lovers Left Alive - trailer in russian
Only Lovers Left Alive Trailer in russian
Only Lovers Left Alive - trailer
Only Lovers Left Alive Trailer
Stills

«Only Lovers Left Alive» now playing

