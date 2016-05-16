Menu
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
Paterson

Paterson

Paterson 18+
Tickets from 700 ₽

Synopsis

A quiet observation of the triumphs and defeats of daily life, along with the poetry evident in its smallest details.
Paterson - trailer in russian
Paterson  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 June 2017
World premiere 16 May 2016
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $9,949,834
Production K5 International, Amazon Studios, Inkjet Productions
Also known as
Paterson, Патерсон, Patersonas, Πάτερσον, Патерсън, パターソン, 帕特森, 柏德遜, 派特森
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Adam Driver
Adam Driver
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Kara Hayward
Kara Hayward
Sterling Jerins
Sterling Jerins
Jared Gilman
Jared Gilman
Film rating

7.3
24 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 1263
Sinema Park Mosfilm
17:00 from 700 ₽
Film Reviews

Anastasia Ganina 17 August 2017, 22:13
I go through trillion of molecules that move aside to make way for me, while on both sides trillions more stay where they are
Новый фильм Джима… Read more…
Катерина Радюк 8 September 2017, 14:19
Поэзия повседневности
Дом-работа, работа-дом, один и тот же маршрут, одни и те же действия. Рутина и тоска зеленая. Удивительно, но даже в… Read more…
Listen to the
soundtrack Paterson
