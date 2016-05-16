Country
USA
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2016
Online premiere
22 June 2017
World premiere
16 May 2016
Release date
|16 February 2017
|Russia
| A-One Films
|18+
|9 November 2017
|Argentina
|
|ATP
|18 November 2016
|Austria
|
|
|16 February 2017
|Belarus
|
|
|7 December 2016
|Belgium
|
|
|20 April 2017
|Brazil
|
|12
|22 June 2017
|Chile
|
|
|10 August 2017
|Colombia
|
|
|11 May 2017
|Croatia
|
|
|5 December 2017
|Czechia
|
|
|5 January 2017
|Denmark
|
|
|20 January 2017
|Estonia
|
|
|20 January 2017
|Finland
|
|K-7
|21 December 2016
|France
|
|
|17 November 2016
|Germany
|
|
|25 November 2016
|Great Britain
|
|
|5 January 2017
|Greece
|
|
|4 May 2017
|Hong Kong
|
|
|16 February 2017
|Hungary
|
|
|25 November 2016
|Ireland
|
|15A
|6 April 2017
|Israel
|
|All
|29 December 2016
|Italy
|
|
|26 August 2017
|Japan
|
|G
|16 February 2017
|Kazakhstan
|
|
|7 December 2017
|Malaysia
|
|
|27 July 2017
|Mexico
|
|B
|9 February 2017
|Netherlands
|
|
|10 February 2017
|Norway
|
|
|30 December 2016
|Poland
|
|
|19 January 2017
|Portugal
|
|
|12 December 2016
|Slovenia
|
|
|31 December 2017
|South Korea
|
|
|7 December 2016
|Spain
|
|
|6 January 2017
|Sweden
|
|
|21 December 2016
|Switzerland
|
|10
|3 February 2017
|Taiwan
|
|12+
|24 February 2017
|Turkey
|
|
|28 December 2016
|USA
|
|
|16 February 2017
|Ukraine
|
|
|23 November 2017
|Uruguay
|
|
MPAA
R
Budget
$5,000,000
Worldwide Gross
$9,949,834
Production
K5 International, Amazon Studios, Inkjet Productions
Also known as
Paterson, Патерсон, Patersonas, Πάτερσον, Патерсън, パターソン, 帕特森, 柏德遜, 派特森
Новый фильм Джима… Read more…
Дом-работа, работа-дом, один и тот же маршрут, одни и те же действия. Рутина и тоска зеленая. Удивительно, но даже в… Read more…