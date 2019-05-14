Menu
IMDb Rating: 5.4
8 posters
The Dead Don't Die

The Dead Don't Die

The Dead Don't Die 18+
The Dead Don't Die - trailer
The Dead Don't Die  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2019
Online premiere 15 May 2019
World premiere 14 May 2019
Release date
11 July 2019 Russia UPI 18+
11 July 2019 Armenia
24 October 2019 Australia
13 June 2019 Austria
11 July 2019 Azerbaijan
11 July 2019 Belarus
28 November 2019 Brazil 16
4 July 2019 Czechia
12 July 2019 Estonia
23 August 2019 Finland
15 May 2019 France
11 July 2019 Georgia
13 June 2019 Germany
12 July 2019 Great Britain
12 July 2019 Ireland
13 June 2019 Italy
11 July 2019 Kazakhstan
11 July 2019 Kyrgyzstan
12 July 2019 Latvia
12 July 2019 Lithuania
11 July 2019 Moldova
25 July 2019 Netherlands
18 July 2019 Singapore
4 July 2019 Slovakia
31 July 2019 South Korea
28 June 2019 Spain
30 August 2019 Sweden
11 July 2019 Tajikistan
11 July 2019 Turkmenistan
14 June 2019 USA
13 July 2019 Ukraine
11 July 2019 Uzbekistan
MPAA R
Worldwide Gross $15,319,866
Production Focus Features, Kill The Head, Longride
Also known as
The Dead Don't Die, Los muertos no mueren, Os Mortos Não Morrem, A holtak nem halnak meg, Ha'Mettim Ei'nam Mettim, I morti non muoiono, Kẻ Chết Không Chết, Les morts ne meurent pas, Mirusieji nemiršta, Mrtvi ne umirajo, Mŕtvi neumierajú, Mrtví neumírají, Ölüler Ölmez, Surnud ei sure, Truposze nie umierają, Οι νεκροί δεν πεθαίνουν, Мертві не помирають, Мертвые не умирают, Мёртвые не умирают, Мртви не умиру, Мъртвите не умират, デッド・ドント・ダイ, 喪屍未逝, 死無可死
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Bill Murray
Bill Murray
Adam Driver
Adam Driver
Selena Gomez
Selena Gomez
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Chloe Sevigny
Chloe Sevigny
Cast and Crew
Similar films for The Dead Don't Die
Broken Flowers 7.1
Broken Flowers (2005)
Night on Earth 7.9
Night on Earth (1991)
Mystery Train 7.2
Mystery Train (1989)
Stranger Than Paradise 7.5
Stranger Than Paradise (1984)
Logan Lucky 6.9
Logan Lucky (2017)
Welcome to Marwen 6.5
Welcome to Marwen (2018)
Paterson 7.3
Paterson (2016)
Gimme Danger 7.2
Gimme Danger (2016)
Only Lovers Left Alive 7.5
Only Lovers Left Alive (2013)
The Limits of Control 6.8
The Limits of Control (2009)
Coffee and Cigarettes 6.9
Coffee and Cigarettes (2003)
Ghost Dog: The Way of the Samurai 7.5
Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)

Film rating

5.6
Rate 38 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3432
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Виктория Подпонаровская 26 July 2019, 13:26
фильм просто невъ**енный. все, кто смотрит джармуша, поставит эту его работу в ряд самых удачных.
актеры - невероятно крутые, смешные, ну просто… Read more…
belimedvedd 24 July 2019, 11:22
Это же феерический стёб! Собрать такое созвездие в своём фильме и поиздеваться и над фильмом, и над самим жанром, и над актёрами, и над… Read more…
Quotes
Chief Cliff Robertson How did you know everything in advance?
Officer Ronnie Peterson Do you really want to know?
Chief Cliff Robertson Yes! I want to know. I really want to know!
Officer Ronnie Peterson Okay. I know because I've read the script.
Chief Cliff Robertson You - read the script. The whole script? All of it?
Officer Ronnie Peterson Yeah. Jim gave me the whole script.
Chief Cliff Robertson He only gave me our scenes. I never saw a complete script. After all - I've done for that guy. And it's a lot that you don't even know about. What a dick.
Film Trailers All trailers
The Dead Don't Die - trailer
The Dead Don't Die Trailer
The Dead Don't Die - trailer in russian
The Dead Don't Die Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Dead Don't Die
Stills
