Coffee and Cigarettes
18+
Country
USA / Japan / Italy
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2003
Online premiere
12 March 2004
World premiere
5 September 2003
Release date
|4 February 2026
|Russia
| Иноекино
|
|3 September 2004
|Austria
|
|
|27 August 2004
|Belarus
|
|
|21 January 2005
|Brazil
|
|
|7 April 2004
|France
|
|
|16 August 2004
|Germany
|
|
|22 October 2004
|Great Britain
|
|
|29 October 2004
|Greece
|
|K15
|22 October 2004
|Ireland
|
|
|5 September 2003
|Italy
|
|
|27 August 2004
|Kazakhstan
|
|
|18 November 2004
|Netherlands
|
|
|18 August 2025
|Poland
|
|15
|27 July 2006
|South Korea
|
|
|13 May 2004
|USA
|
|
|27 August 2004
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$8,022,621
Production
Asmik Ace Entertainment, BIM Distribuzione, Smokescreen Inc.
Also known as
Coffee and Cigarettes, Café e Cigarros, Café y cigarrillos, Coffee & Cigarettes, Kafa i cigarete, Kafe a cigára, Kafes kai tsigara, Kafija un cigaretes, Kahve Ve Sigara, Kahvia ja tupakkaa, Káva a cigarety, Kava i cigarete, Kava in cigarete, Kava ir cigaretes, Kávé és cigaretta, Kawa i papierosy, Kohv ja sigaretid, Sobre Café e Cigarros, Καφές και τσιγάρα, Кава та сигарети, Кафе и цигари, Кофе и сигареты, コーヒー＆シガレッツ, 咖啡與菸
Вижу, отвечаю, Джина не знаю.
С вами, возможно, знакома.
Тоник