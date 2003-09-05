Menu
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7
Rate
Coffee and Cigarettes

Coffee and Cigarettes

Coffee and Cigarettes 18+
Coffee and Cigarettes - trailer with russian subtitles
Coffee and Cigarettes  trailer with russian subtitles
Country USA / Japan / Italy
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
Online premiere 12 March 2004
World premiere 5 September 2003
Release date
4 February 2026 Russia Иноекино
3 September 2004 Austria
27 August 2004 Belarus
21 January 2005 Brazil
7 April 2004 France
16 August 2004 Germany
22 October 2004 Great Britain
29 October 2004 Greece K15
22 October 2004 Ireland
5 September 2003 Italy
27 August 2004 Kazakhstan
18 November 2004 Netherlands
18 August 2025 Poland 15
27 July 2006 South Korea
13 May 2004 USA
27 August 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $8,022,621
Production Asmik Ace Entertainment, BIM Distribuzione, Smokescreen Inc.
Also known as
Coffee and Cigarettes, Café e Cigarros, Café y cigarrillos, Coffee & Cigarettes, Kafa i cigarete, Kafe a cigára, Kafes kai tsigara, Kafija un cigaretes, Kahve Ve Sigara, Kahvia ja tupakkaa, Káva a cigarety, Kava i cigarete, Kava in cigarete, Kava ir cigaretes, Kávé és cigaretta, Kawa i papierosy, Kohv ja sigaretid, Sobre Café e Cigarros, Καφές και τσιγάρα, Кава та сигарети, Кафе и цигари, Кофе и сигареты, コーヒー＆シガレッツ, 咖啡與菸
Director
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Cast
Roberto Benigni
Roberto Benigni
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Steve Coogan
Steve Coogan
Alex Descas
Renée French
Cast and Crew
Similar films for Coffee and Cigarettes
Sex, kofe, sigarety 4.9
Sex, kofe, sigarety (2013)
Paterson 7.3
Paterson (2016)
Down by Law 7.5
Down by Law (1986)
Permanent Vacation 6.1
Permanent Vacation (1980)
The Limits of Control 6.8
The Limits of Control (2009)
Night on Earth 7.9
Night on Earth (1991)
Ghost Dog: The Way of the Samurai 7.5
Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)
Stranger Than Paradise 7.5
Stranger Than Paradise (1984)
Mystery Train 7.2
Mystery Train (1989)
Dead Man 7.6
Dead Man (1995)
Only Lovers Left Alive 7.5
Only Lovers Left Alive (2013)
I'm Not There. 7.2
I'm Not There. (2007)

Film rating

6.9

6.9
22 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2034
Film Reviews

Тоник 2 April 2015, 12:51
to Ася:

Вижу, отвечаю, Джина не знаю.

С вами, возможно, знакома.

Тоник
Stills

