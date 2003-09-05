Country USA / Japan / Italy

Runtime 1 hour 35 minutes

Production year 2003

Online premiere 12 March 2004

World premiere 5 September 2003

MPAA R

Worldwide Gross $8,022,621

Production Asmik Ace Entertainment, BIM Distribuzione, Smokescreen Inc.

Also known as

Coffee and Cigarettes, Café e Cigarros, Café y cigarrillos, Coffee & Cigarettes, Kafa i cigarete, Kafe a cigára, Kafes kai tsigara, Kafija un cigaretes, Kahve Ve Sigara, Kahvia ja tupakkaa, Káva a cigarety, Kava i cigarete, Kava in cigarete, Kava ir cigaretes, Kávé és cigaretta, Kawa i papierosy, Kohv ja sigaretid, Sobre Café e Cigarros, Καφές και τσιγάρα, Кава та сигарети, Кафе и цигари, Кофе и сигареты, コーヒー＆シガレッツ, 咖啡與菸