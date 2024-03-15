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Poster of Panda Bear in Africa
6.9
Panda Bear in Africa - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Panda Bear in Africa
6.9

Panda Bear in Africa

, 2024
Panda Bear in Africa
Denmark, Netherlands / Adventure, Animation / 18+
Trailers
Poster of Panda Bear in Africa
6.9
Panda Bear in Africa - Dubbed trailer
Panda Bear in Africa  Dubbed trailer

Synopsis

A young, fun, adventurous Panda travels from China to Africa to rescue his best friend, Jielong the Dragon, who has been kidnapped. On his journey he discovers a strange but amazing new world of mountains, deserts and jungles, while facing frightening hippos, suspicious hyenas and wise gorillas. Relying on his wits (and some new found friends) he makes his way across Africa, before rescuing Jielong and saving his new friends' jungle home. A fish out of water/coming of age story.

Cast

Thom Hoffman
Thom Hoffman
Panda Greengrocer 1
Yootha Wong-Loi-Sing
Pang
Sthandile Nkosi
Imani
Candice Modiselle
Mrs. Dungbeetle
Georgina Verbaan
Biyu
Maurits Delchot
Jojo
Namisa Mdalose
Young Ade
Namisa Mdalose
Young Ade
Silas Lekgoathi
Mr. Dungbeetle
Silas Lekgoathi
Mr. Dungbeetle
Silas Lekgoathi
Mr. Dungbeetle
Thulani Nzonzo
Male Lion
Director Richard Claus, Karsten Kiilerich
Writer Richard Claus, Karsten Kiilerich, Rob Sprackling, Zhang Sujuan
Composer Vidjay Beerepoot
Cast and Crew

Animated film details

Country Denmark / Netherlands
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2024
Online premiere 23 August 2024
World premiere 15 March 2024
Release date
25 April 2024 Russia Вольга
14 November 2024 Argentina ATP
25 April 2024 Azerbaijan 6+
6 September 2024 Bulgaria
17 October 2024 Chile TE+7
17 October 2024 Colombia
8 August 2024 Croatia Svi uzrasti
17 October 2024 Czechia
26 May 2025 Denmark
7 August 2024 France
25 April 2024 Georgia PG
8 May 2026 Germany
17 January 2025 Great Britain U
24 January 2025 Indonesia
3 February 2025 Ireland G
17 October 2024 Israel
25 April 2024 Kazakhstan 6+
25 April 2024 Kyrgyzstan
6 September 2024 Latvia U
26 July 2024 Lithuania
31 October 2024 Moldova AG
8 August 2024 Montenegro o.A.
16 October 2024 Netherlands AL
24 October 2024 Peru
16 August 2024 Poland
6 February 2025 Portugal
12 December 2024 Qatar
1 November 2024 Romania N/A
8 August 2024 Serbia o.A.
10 October 2024 Slovakia U
27 September 2024 South Africa PG
22 January 2025 South Korea ALL
14 March 2025 Spain
9 August 2024 Taiwan
15 March 2024 Turkey
12 December 2024 UAE 18TC
29 August 2024 Ukraine
25 April 2024 Uzbekistan 6+
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $6,362,911
Production A Film Estonia, A. Film, Comet Film Produktion GmbH
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Cartoon rating

6.9
Rate 15 votes
5.5 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 25 August 2026

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Panda Bear in Africa - Dubbed trailer
Panda Bear in Africa Dubbed trailer
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