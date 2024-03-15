|25 April 2024
|Russia
|Вольга
|14 November 2024
|Argentina
|ATP
|25 April 2024
|Azerbaijan
|6+
|6 September 2024
|Bulgaria
|17 October 2024
|Chile
|TE+7
|17 October 2024
|Colombia
|8 August 2024
|Croatia
|Svi uzrasti
|17 October 2024
|Czechia
|26 May 2025
|Denmark
|7 August 2024
|France
|25 April 2024
|Georgia
|PG
|8 May 2026
|Germany
|17 January 2025
|Great Britain
|U
|24 January 2025
|Indonesia
|3 February 2025
|Ireland
|G
|17 October 2024
|Israel
|25 April 2024
|Kazakhstan
|6+
|25 April 2024
|Kyrgyzstan
|6 September 2024
|Latvia
|U
|26 July 2024
|Lithuania
|31 October 2024
|Moldova
|AG
|8 August 2024
|Montenegro
|o.A.
|16 October 2024
|Netherlands
|AL
|24 October 2024
|Peru
|16 August 2024
|Poland
|6 February 2025
|Portugal
|12 December 2024
|Qatar
|1 November 2024
|Romania
|N/A
|8 August 2024
|Serbia
|o.A.
|10 October 2024
|Slovakia
|U
|27 September 2024
|South Africa
|PG
|22 January 2025
|South Korea
|ALL
|14 March 2025
|Spain
|9 August 2024
|Taiwan
|15 March 2024
|Turkey
|12 December 2024
|UAE
|18TC
|29 August 2024
|Ukraine
|25 April 2024
|Uzbekistan
|6+