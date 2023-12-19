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Poster of Down by Law
7.5
Down by Law - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Down by Law
7.5

Down by Law

, 1986
Down by law
USA, West Germany / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Down by Law
7.5
Down by Law - Dubbed trailer
Down by Law  Dubbed trailer

Cast

Tom Waits
Tom Waits
Zack
Roberto Benigni
Roberto Benigni
Roberto
Nicoletta Braschi
Nicoletta
Ellen Barkin
Ellen Barkin
Laurette
John Lurie
John Lurie
Jack
Billie Neal
Bobbie
Rockets Redglare
Gig
Vernel Bagneris
Preston
Timothea
Julie
L.C. Drane
L.C.
Director Jim Jarmusch
Writer Jim Jarmusch
Composer John Lurie
Cast and Crew

Film details

Country USA / West Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1986
Online premiere 25 May 2017
World premiere 17 May 1986
Release date
14 April 2022 Russia Иноекино 16+
1 January 1987 Brazil
25 September 1986 Canada
12 November 1986 France
30 October 1986 Germany
8 November 2002 Italy T
22 November 1986 Japan
17 May 1986 Kazakhstan
7 March 2025 Lithuania N16
9 February 2017 Netherlands
2 January 1987 Portugal
12 March 1999 Spain
25 December 1986 Sweden 15
3 October 1986 USA R
17 May 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $1,100,000
Worldwide Gross $1,531,577
Production Island Pictures, Black Snake, Grokenberger Film Produktion
Also known as
Down by Law, Bajo el peso de la ley, Pod udarom zakona, Вне закона, Daunbailó, Daunbailò, Down by Law - Alles im Griff, Down by Law - Sous le coup de la loi, İçerdekiler, Mimo zákon, Mimo zákona, Pod rukom zakona, Poza prawem, Số Phận Nổi Trội, Stin pagida tou nomou, Törvénytől sújtva, Už įstatymo ribų, Vencidos pela Lei, Στην παγίδα του νόμου, Вниз по закону, Извън закона, Поза законом, ダウン・バイ・ロー, 不法之徒, 다운 바이 로, 다운 바이 로우

Film rating

7.5
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023

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Down by Law - Dubbed trailer
Down by Law Dubbed trailer
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