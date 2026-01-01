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Награды и номинации «Это мы»

Вся информация о сериале

Это мы (2016): 9 побед из 56 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая мужская роль (драма)

Золотой глобус 2018

Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Стерлинг К. Браун
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Крисси Мец
Номинант
Золотой глобус 2017

Золотой глобус 2017
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Крисси Мец
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Мэнди Мур
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022

Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая оригинальная музыка и слова
Siddhartha Khosla, Taylor Goldsmith
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021

Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Cathy Mickel Gibson, Кэйси Джонсон, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Isaac Aptaker, Элан Мэстай, Vera Herbert, Гленн Фикарра, Kay Oyegun, Jess Rosenthal, Julia Brownell, Дэвид Уиндсор, Nick Pavonetti, Charlie Gogolak, Steve Beers, Дэн Фогельман, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Кен Олин
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Крис Салливан
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Филисия Рашад
Номинант
Лучший протезный грим
Elizabeth Hoel-Chang, Stephen Bettles
Номинант
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Siddhartha Khosla
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020

Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рон Сепас Джонс
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Филисия Рашад
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Siddhartha Khosla, Taylor Goldsmith
Номинант
Лучшие современные причёски
Michael Reitz, Germicka Barclay, Katherine Rees, Renia Green, Corey Hill
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019

Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Charlie Gogolak, Bekah Brunstetter, Jess Rosenthal, Дэн Фогельман, Steve Beers, Elizabeth Berger, Кен Олин, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Гленн Фикарра, Isaac Aptaker, Julia Brownell, K.J. Steinberg, Джон Рекуа, Vera Herbert, Cathy Mickel Gibson, Kevin Falls
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Майло Вентимилья
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Мэнди Мур
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Крис Салливан
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рон Сепас Джонс
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Майкл Ангарано
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Филисия Рашад
Номинант
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Siddhartha Khosla
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018

Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рон Сепас Джонс
Победитель
Лучший драматический сериал
Charlie Gogolak, Bekah Brunstetter, Jess Rosenthal, Дэн Фогельман, Steve Beers, Elizabeth Berger, Кен Олин, Tyler Bensinger, Nick Pavonetti, Дон Рус, Гленн Фикарра, Isaac Aptaker, K.J. Steinberg, Джон Рекуа, Vera Herbert, Cathy Mickel Gibson
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Майло Вентимилья
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джералд МакРэйни
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Jennifer Pyken
Номинант
Лучший грим — однокамерный сериал (без протезов)
Tania McComas, Elizabeth Hoel-Chang, Heather Plott, Zoe Hay, Luis García
Номинант
Лучшие современные костюмы
Elinor Bardach, Hala Bahmet
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017

Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джералд МакРэйни
Победитель
Лучший драматический сериал
Donald Todd, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Bekah Brunstetter, Гленн Фикарра, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Joe Lawson, Charlie Gogolak, Steve Beers, Дэн Фогельман, Elizabeth Berger, Isaac Aptaker, Кен Олин
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Майло Вентимилья
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Рон Сепас Джонс
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Крисси Мец
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Брайан Тайри Генри
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Дэнис О’Хэр
Номинант
Лучший кастинг — драматический сериал
Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey
Номинант
Лучший грим — однокамерный сериал (без протезов)
Elizabeth Hoel-Chang, John Damiani, Judy Staats, Heather Plott, Zoe Hay
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017

MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Лонни Чевис, Майло Вентимилья
Победитель
Лучший актёр или актриса на ТВ
Мэнди Мур
Номинант
Новое поколение
Крисси Мец
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021

Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020

Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019

Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун, Eris Baker, Лирик Росс, Hannah Zeile, Faithe Herman, Mackenzie Hancsicsak, Мелани Либёрд, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Джон Уэртас, Нил Фитч, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Майло Вентимилья, Крис Салливан
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018

Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун, Eris Baker, Hannah Zeile, Faithe Herman, Mackenzie Hancsicsak, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Александра Брекенридж, Мэнди Мур, Лонни Чевис, Джастин Хартли, Майло Вентимилья, Крис Салливан, Рон Сепас Джонс
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017

Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун
Номинант
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