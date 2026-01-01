Это мы (2016): 9 побед из 56 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая мужская роль (драма)
Лучший драматический сериал
Cathy Mickel Gibson, Кэйси Джонсон, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Isaac Aptaker, Элан Мэстай, Vera Herbert, Гленн Фикарра, Kay Oyegun, Jess Rosenthal, Julia Brownell, Дэвид Уиндсор, Nick Pavonetti, Charlie Gogolak, Steve Beers, Дэн Фогельман, Elizabeth Berger, Kevin Falls, Кен Олин
Номинант
Лучший протезный грим
Elizabeth Hoel-Chang, Stephen Bettles
Номинант
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Siddhartha Khosla
Номинант
Лучшие современные причёски
Michael Reitz, Germicka Barclay, Katherine Rees, Renia Green, Corey Hill
Номинант
Лучший драматический сериал
Charlie Gogolak, Bekah Brunstetter, Jess Rosenthal, Дэн Фогельман, Steve Beers, Elizabeth Berger, Кен Олин, Nick Pavonetti, Shukree Tilghman, Гленн Фикарра, Isaac Aptaker, Julia Brownell, K.J. Steinberg, Джон Рекуа, Vera Herbert, Cathy Mickel Gibson, Kevin Falls
Номинант
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Siddhartha Khosla
Номинант
Лучший драматический сериал
Charlie Gogolak, Bekah Brunstetter, Jess Rosenthal, Дэн Фогельман, Steve Beers, Elizabeth Berger, Кен Олин, Tyler Bensinger, Nick Pavonetti, Дон Рус, Гленн Фикарра, Isaac Aptaker, K.J. Steinberg, Джон Рекуа, Vera Herbert, Cathy Mickel Gibson
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Jennifer Pyken
Номинант
Лучший грим — однокамерный сериал (без протезов)
Tania McComas, Elizabeth Hoel-Chang, Heather Plott, Zoe Hay, Luis García
Номинант
Лучшие современные костюмы
Elinor Bardach, Hala Bahmet
Номинант
Лучший драматический сериал
Donald Todd, Джон Рекуа, K.J. Steinberg, Bekah Brunstetter, Гленн Фикарра, Jess Rosenthal, Vera Herbert, Joe Lawson, Charlie Gogolak, Steve Beers, Дэн Фогельман, Elizabeth Berger, Isaac Aptaker, Кен Олин
Номинант
Лучший кастинг — драматический сериал
Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey
Номинант
Лучший грим — однокамерный сериал (без протезов)
Elizabeth Hoel-Chang, John Damiani, Judy Staats, Heather Plott, Zoe Hay
Номинант
Лучшая душещипательная сцена
Лонни Чевис, Майло Вентимилья
Победитель
Номинант
Номинант
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун, Eris Baker, Лирик Росс, Hannah Zeile, Faithe Herman, Mackenzie Hancsicsak, Мелани Либёрд, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Джон Уэртас, Нил Фитч, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Майло Вентимилья, Крис Салливан
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун, Eris Baker, Hannah Zeile, Faithe Herman, Mackenzie Hancsicsak, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крисси Мец, Александра Брекенридж, Мэнди Мур, Лонни Чевис, Джастин Хартли, Майло Вентимилья, Крис Салливан, Рон Сепас Джонс
Победитель
7 способов выбрать сладкие, сочные и спелые мандарины: не смотрю на цвет кожуры, знаю хитрость получше
После 3 ноября замачиваю яичную скорлупу в уксусе на 48 часов: весной земля мягкая как пух, урожай на зависть соседям
Старые тарелки со сколами берегу как фамильное золото: 3 переделки — и в доме вещи, словно из антикварной лавки
«Первый отдел» – легенда, но без этого сериала с Устюговым Жарков не стал бы звездой никогда: «Меня уже не было бы в живых...»
Эти сапоги пол-СССР видело, но откуда они? Сложный осенний кинотест на 5 из 5 — не ударьте лицом в грязь
Обещали себе лечь пораньше? Не получится: «Ограбление века» затягивает с первой серии — 6 эпизодов на одном дыхании
Вот что смотрела вся Россия в сентябре 2026-го — лидерами стали сразу 4 отечественных сериала: «Пацаны» и «Джентльмены» за бортом
Паспорт получила всего 2 года назад, а ролей уже больше, чем у Козловского и Кологривого: эта 16-летняя актриса захватила российское кино