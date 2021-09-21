8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров

В английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.