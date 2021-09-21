Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александра Брекенридж
Александра Брекенридж
Alexandra Breckenridge
О персоне
Фильмография
Новости
Александра Брекенридж
Alexandra Breckenridge
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Бриджпорт, Коннектикут, США
Рост
171 см
Биография Александры Брекенридж
Развернуть
Фильмография Александры Брекенридж
Молния
драма, триллер
2015, США
5.0
Слендер
ужасы
2015, США
5.0
Погоня
триллер
2010, США
4.0
Она - мужчина
комедия, мелодрама
2006, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix продлил мелодраматический сериал «Виргин Ривер» еще на два сезона
Второй и третий сезоны шоу были очень популярны среди пользователей платформы.
Написать
21 сентября 2021 12:21
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров
В английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.
Написать
6 марта 2021 11:28
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики