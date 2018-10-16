«Коннеры» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о буднях американского семейства Коннер. Данный сериал является ответвлением культового ситкома «Розанна», который был закрыт после скандала вокруг исполнительницы главной роли Розанны Барр. В итоге актриса была уволена, а весь остальной каст переехал в новый проект. Согласно центровому сюжету «Коннеров», Розанна трагически скончалась. Ее близкие пытаются пережить утрату и выйти на новый этап. Главные герои теперь Дарлин Коннер и двое ее детей, которые то и дело вовлекают своих дорогих родственников в самые неожиданные, но ужасно комичные ситуации.