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Постер к сериалу Коннеры
Постер к сериалу Коннеры
Постер к сериалу Коннеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Коннеры
Коннеры (2018 - …) The Conners
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 36 часов 0 минут
О чем сериал

«Коннеры» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о буднях американского семейства Коннер. Данный сериал является ответвлением культового ситкома «Розанна», который был закрыт после скандала вокруг исполнительницы главной роли Розанны Барр. В итоге актриса была уволена, а весь остальной каст переехал в новый проект. Согласно центровому сюжету «Коннеров», Розанна трагически скончалась. Ее близкие пытаются пережить утрату и выйти на новый этап. Главные герои теперь Дарлин Коннер и двое ее детей, которые то и дело вовлекают своих дорогих родственников в самые неожиданные, но ужасно комичные ситуации.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Гудман
Джон Гудман Dan Conner
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Сара Гилберт Darlene Conner
Лори Меткаф
Лори Меткаф Jackie Harris
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Коннеры»
TBA
Сезон 5 Серия 1
21 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Коннеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 11 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 20 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 20 эпизодов
 
Коннеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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