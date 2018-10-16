В 1 сезоне сериала «Коннеры» дружное американское семейство переживает не самый светлый период в жизни. Впрочем, Коннеры никогда не склоняют голову, они всегда верят в счастливое будущее. Возможно, именно по этой причине удача никогда от них не отворачивается. Глава семейства Дарлин занята поисками новой работы, Дэвид знакомит свое окружение с новой подружкой и сталкивается с неожиданной реакцией. Мэри оказывается втянута в конфликт с Джиной, а Марк готовится к проведению школьных выборов. Бекки старается восстановить свои отношения с Эмилио, а Харрис пытается решить личные проблемы.