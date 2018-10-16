Меню
Коннеры 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Коннеры
Киноафиша Сериалы Коннеры Сезоны Сезон 1

The Conners
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коннеры»

В 1 сезоне сериала «Коннеры» дружное американское семейство переживает не самый светлый период в жизни. Впрочем, Коннеры никогда не склоняют голову, они всегда верят в счастливое будущее. Возможно, именно по этой причине удача никогда от них не отворачивается. Глава семейства Дарлин занята поисками новой работы, Дэвид знакомит свое окружение с новой подружкой и сталкивается с неожиданной реакцией. Мэри оказывается втянута в конфликт с Джиной, а Марк готовится к проведению школьных выборов. Бекки старается восстановить свои отношения с Эмилио, а Харрис пытается решить личные проблемы.

Keep on Truckin'
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2018
Tangled Up in Blue
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2018
There Won't Be Blood
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2018
The Separation of Church and Dan
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2018
Miracles
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2018
One Flew Over the Conners' Nest
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2018
Hold the Salt
Сезон 1 Серия 7
4 декабря 2018
O Sister, Where Art Thou?
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2018
Rage Against the Machine
Сезон 1 Серия 9
8 января 2019
Don't Shoot the Piano Teacher
Сезон 1 Серия 10
15 января 2019
We Continue to Truck
Сезон 1 Серия 11
22 января 2019
