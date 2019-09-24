Во 2 сезоне сериала «Коннеры» дружное американское семейство продолжает свое уютное совместное существование, триумфально справляясь с любыми, даже самыми тяжелыми, жизненными ситуациями. Оправившись от недавней потери, герои постепенно приходят в себя: Бекки привыкает к роли молодой матери, Харрис учится быть самостоятельной, а Дэн решает раскрыть свои чувства перед Луизой. По ходу сюжета вокруг Дарлин появляется сразу два любовных интереса, однако одному из мужчин ей все-таки придется отказать. Но кого же выберет ее сердце? Об этом и многом другом можно будет узнать за просмотром второго сезона «Коннеров».