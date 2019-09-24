Меню
Коннеры 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Коннеры
Коннеры Сезоны Сезон 2

The Conners
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Коннеры»

Во 2 сезоне сериала «Коннеры» дружное американское семейство продолжает свое уютное совместное существование, триумфально справляясь с любыми, даже самыми тяжелыми, жизненными ситуациями. Оправившись от недавней потери, герои постепенно приходят в себя: Бекки привыкает к роли молодой матери, Харрис учится быть самостоятельной, а Дэн решает раскрыть свои чувства перед Луизой. По ходу сюжета вокруг Дарлин появляется сразу два любовных интереса, однако одному из мужчин ей все-таки придется отказать. Но кого же выберет ее сердце? Об этом и многом другом можно будет узнать за просмотром второго сезона «Коннеров».

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb

Список серий сериала Коннеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Preemies, Weed, and Infidelity
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2019
A Kiss Is Just a Kiss
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2019
The Preemie Monologues
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2019
Lanford... Lanford
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2019
Nightmare on Lunch Box Street
Сезон 2 Серия 5
29 октября 2019
Tempest in a Stew Pot
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2019
Slappy Holidays
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2019
Lanford, Toilet of Sin
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 2019
Smoking Penguins and Santa on Santa Action
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 2019
Throwing a Christian to a Bear
Сезон 2 Серия 10
21 января 2020
Mud Turtles, A Good Steak And One Man In A Tub
Сезон 2 Серия 11
28 января 2020
Live from Lanford
Сезон 2 Серия 12
11 февраля 2020
Brothers, Babies and Breakdowns
Сезон 2 Серия 13
18 февраля 2020
Bad Dads and Grads
Сезон 2 Серия 14
25 февраля 2020
Beards, Thrupples and Robots
Сезон 2 Серия 15
17 марта 2020
Tats and Tias
Сезон 2 Серия 16
24 марта 2020
The Icewoman Cometh
Сезон 2 Серия 17
7 апреля 2020
Pilot Lights & Sister Fights
Сезон 2 Серия 18
14 апреля 2020
CPAPs, Hickeys and Biscuits
Сезон 2 Серия 19
28 апреля 2020
Bridge Over Troubled Conners
Сезон 2 Серия 20
5 мая 2020
График выхода всех сериалов
