О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Коннеры, список сезонов
The Conners
Год выпуска
2018
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Коннеры»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
16 октября 2018 - 22 января 2019
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
24 сентября 2019 - 5 мая 2020
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
21 октября 2020 - 19 мая 2021
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
22 сентября 2021 - 18 мая 2022
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
21 сентября 2022 - 3 мая 2023
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
7 февраля 2024 - 22 мая 2024
Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов
26 марта 2025 - 23 апреля 2025
