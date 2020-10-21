В 3 сезоне сериала «Коннеры» большая и дружная семья Коннер, как и все остальные жители земного шара, сталкивается с эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденным карантином. Работа кафе оказывается под угрозой, Бекки и Дарлин вынуждены искать дополнительный заработок в другом месте. К счастью для них, неподалеку открывается завод, которому крайне нужны новые сотрудники. Тем временем дети семьи Коннер живут своей обычной жизнью, однако Мэри сильно расстраивается, когда понимает, что Хэллоуина не будет из-за большой опасности заразиться коронавирусом. Ситуацию спасают Дарлин и Бекки, которые устраивают дома маленький, но душевный праздник с переодеванием.