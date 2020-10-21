Меню
Коннеры 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Коннеры
The Conners
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Коннеры»

В 3 сезоне сериала «Коннеры» большая и дружная семья Коннер, как и все остальные жители земного шара, сталкивается с эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденным карантином. Работа кафе оказывается под угрозой, Бекки и Дарлин вынуждены искать дополнительный заработок в другом месте. К счастью для них, неподалеку открывается завод, которому крайне нужны новые сотрудники. Тем временем дети семьи Коннер живут своей обычной жизнью, однако Мэри сильно расстраивается, когда понимает, что Хэллоуина не будет из-за большой опасности заразиться коронавирусом. Ситуацию спасают Дарлин и Бекки, которые устраивают дома маленький, но душевный праздник с переодеванием.

5.9 IMDb
Keep On Truckin' Six Feet Apart
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2020
Halloween and the Election vs. the Pandemic
Сезон 3 Серия 2
28 октября 2020
Plastics, Trash Talk & Darlene Antoinette
Сезон 3 Серия 3
4 ноября 2020
Birthdays, Babies and Emotional Support Chickens
Сезон 3 Серия 4
18 ноября 2020
Friends in High Places and Horse Surgery
Сезон 3 Серия 5
25 ноября 2020
Protest, Drug Test And One Leaves The Nest
Сезон 3 Серия 6
2 декабря 2020
A Cold Mom, A Brother Daddy And A Prison Baby
Сезон 3 Серия 7
13 января 2021
Young Love, Old Lions And Middle-aged Hyenas
Сезон 3 Серия 8
20 января 2021
Promotions, Podcasts And Magic Tea
Сезон 3 Серия 9
27 января 2021
Who Are Bosses, Boats And Eckhart Tolle?
Сезон 3 Серия 10
3 февраля 2021
Panic Attacks, Hardware Store And Big Mouth Billy Bass
Сезон 3 Серия 11
24 февраля 2021
A Stomach Ache, A Heartbreak And A Grave Mistake
Сезон 3 Серия 12
3 марта 2021
Walden Pond, A Staycation And The Axis Powers
Сезон 3 Серия 13
24 марта 2021
Money, Booze And Lies
Сезон 3 Серия 14
31 марта 2021
An Old Dog, New Tricks And A Ticket To Ride
Сезон 3 Серия 15
7 апреля 2021
A Fast Car, A Sudden Loss, And A Slow Decline
Сезон 3 Серия 16
7 апреля 2021
Regrets, Rehabs And Realtors
Сезон 3 Серия 17
14 апреля 2021
Cheating, Revelations And A Box Of Doll Heads
Сезон 3 Серия 18
21 апреля 2021
Jeopardé, Sobrieté, And Infidelité
Сезон 3 Серия 19
12 мая 2021
Two Proposals, A Homecoming And A Bear
Сезон 3 Серия 20
19 мая 2021
